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Гутерриш: Человечество провалило испытание пандемией COVID-19

Гутерриш: Человечество провалило испытание пандемией COVID-19 (3 новости)

«Человечество провалило испытания пандемией коронавируса, число жертв которой приближается к миллиону. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу…»

Человечество провалило испытание пандемией коронавируса, число жертв которой приближается к миллиону.

Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности по коронавирусу на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи, сообщает УНИАН.

«Пандемия - это явно испытание для международного сотрудничества, которое мы провалили, - сказал он. - Вирус уже убил почти миллион человек по всему миру, поразил более 30 млн, он вышел из-под контроля», - заявил он.

«Это следствие недостатка глобальной подготовленности, взаимодействия, единства и солидарности», - считает генсек ООН.

«Коронавирус черной тенью лег на весь наш мир. Но он также стал предупреждением, которое должно побудить нас к действиям. У нас нет выбора… Либо мы объединимся в рамках глобальных институтов, которые соответствуют своему назначению, либо мы будем раздавлены раздорами и хаосом», - заключил он.

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Голос.UA Голос.UA  ·  24.09.20, 21:48 Человечество провалило испытание пандемией коронавируса. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает ТАСС. Генсек привел статистику по заражениям и смертям от коронавируса — почти…
Газета День Газета День  ·  24.09.20, 22:35 Человечество провалило испытания пандемией коронавируса, число жертв которой приближается к миллиону. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета…
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