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Гвардиола: Рано или поздно Компани вернется в Манчестер Сити

Гвардиола: Рано или поздно Компани вернется в Манчестер Сити (4 новости)

«"Горожане" забрали все трофеи на внутренней арене»

Игрок сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко поблагодарил всех за поддержку в этом сезоне.

В течение сезона-2018/19 команда Пепа Гвардиолы одержала четыре трофея: Суперкубок Англии в начале сезона, а также стала первым представителем АПЛ, который оформил внутренний утроений (чемпионат, Кубок лиги, Кубок Англии).

"Это был удивительный сезон для нас. Хочу сказать большое спасибо за вашу огромную поддержку. Люблю вас всех", – написал Зинченко в Instagram.

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It’s been such an amazing season for us I would like to say just THANK YOU SO MUCH for your massive support ! I love you all️ @mancity

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96) 20 Май 2019 в 12:40 PDT

В нынешнем сезоне Гвардиола задействовал Александра в 29 встречах во всех турнирах. Зинченко записал на свой счет 1 забитый мяч и 5 результативных передач.

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Terrikon Terrikon  ·  21.05.19, 10:38 Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отдал должное защитнику Венсану Компани, который покидает "Этихад Стэдиум"
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  21.05.19, 12:23 Наставник «Манчестер Сити» позволил себе расслабиться
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