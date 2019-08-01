  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Гвоздик - Бетербиев: названы дата и место боя
Спорт
РБК Украина РБК Украина ·
· США · Чемпион мира
Гвоздик - Бетербиев: названы дата и место боя

Гвоздик - Бетербиев: названы дата и место боя (4 новости)

«Украинец выйдет на ринг в США»

Бой между чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе украинцем Александром Гвоздиком и обладателем титула IBF в этой же категории россиянином Артуром Бетербиевым пройдет 18 октября в Филадельфии, США. Об этом сообщил промоутер украинца Боб Арум.

Стоит отметить, что свой предыдущий бой Гвоздика также прошел в Филадельфии. Украинец в начале марта техническим нокаутом в пятом раунде одержал победу над французским претендентом Дуду Нгумбу.

Бетербиев в мае защитил титул IBF, победив американца Радивое Калайджича техническим нокаутом - тоже в пятом раунде.

ФОТО К НОВОСТИ: «Гвоздик - Бетербиев: названы дата и место боя»
Фото Гвоздик - Бетербиев: стало известно место проведения чемпионского боя
Фото Гвоздик - Бетербиев: названы дата и место боя
Фото Гвоздик проведет бой против Бетербиева в США
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  01.08.19, 10:18 Украинец выйдет на ринг в США.
Телеграф Телеграф  ·  01.08.19, 12:03 Александр Гвоздик и Артур Бетербиев проведут поединок 18 октября.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Спорт»
&quot;Брюгге&quot; официально остался без своего лидера перед играми с &quot;Динамо&quot;

"Брюгге" официально остался без своего лидера перед играми с "Динамо"
Гвоздик - Бетербиев: названы дата и место боя

Гвоздик - Бетербиев: названы дата и место боя
&quot;Заря&quot; - &quot;Будучность&quot;: Сегодня состоится матч Лиги Европы

"Заря" - "Будучность": Сегодня состоится матч Лиги Европы
&quot;Динамо&quot; победило на выезде &quot;Карпаты&quot; благодаря автоголу и голу с пенальти: видео

"Динамо" победило на выезде "Карпаты" благодаря автоголу и голу с…
Шахтер добыл волевую победу над Александрией, Динамо уверенно обыграло Карпаты

Шахтер добыл волевую победу над Александрией, Динамо уверенно обыграло Карпаты
ФИФА назвала претендентов на звание лучшего тренера года

ФИФА назвала претендентов на звание лучшего тренера года
Заря - Будучность: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Заря - Будучность: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
Скандальный чемпионский бой украинца: появились дата и место поединка

Скандальный чемпионский бой украинца: появились дата и место поединка
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В украинский прокат выходит фильм &quot;Королева сердец&quot;

В украинский прокат выходит фильм "Королева сердец"
Амир Хан стал жертвой мошенника

Амир Хан стал жертвой мошенника
Россия в огне: эксперты придумали, как потушить масштабные пожары

Россия в огне: эксперты придумали, как потушить масштабные пожары
Ядерное оружие РФ вызывает большую тревогу в Европе, - Маас

Ядерное оружие РФ вызывает большую тревогу в Европе, - Маас
Нацсовет внепланово проверит пять каналов

Нацсовет внепланово проверит пять каналов
Супермодель Лаис Рибейро восхитила Сеть очаровательным нарядом

Супермодель Лаис Рибейро восхитила Сеть очаровательным нарядом
Минздрав планирует купить 500 тысяч вакцин от гриппа

Минздрав планирует купить 500 тысяч вакцин от гриппа
Шри-Ланка отменила для украинцев плату за визу

Шри-Ланка отменила для украинцев плату за визу
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.