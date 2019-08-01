Гвоздик - Бетербиев: названы дата и место боя (4 новости) «Украинец выйдет на ринг в США»

Бой между чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе украинцем Александром Гвоздиком и обладателем титула IBF в этой же категории россиянином Артуром Бетербиевым пройдет 18 октября в Филадельфии, США. Об этом сообщил промоутер украинца Боб Арум.

Стоит отметить, что свой предыдущий бой Гвоздика также прошел в Филадельфии. Украинец в начале марта техническим нокаутом в пятом раунде одержал победу над французским претендентом Дуду Нгумбу.

Бетербиев в мае защитил титул IBF, победив американца Радивое Калайджича техническим нокаутом - тоже в пятом раунде.