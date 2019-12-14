Х-Фактор 10 сезон 14 выпуск смотреть онлайн 14-12-2019 прямой эфир (3 новости) «Четырнадцатый выпуск 10 сезона Х-Фактор 2019 прошел 14 декабря в 19-00 на СТБ. Участники схлестнулись в нешуточном поединке за место…»

В субботу, 14 декабря, прошел третий прямой эфир уникального певческого шоу "Х-фактор", где талантливые участники доказывали судьям и зрителям, что они достойны победы в музыкальном проекте. Чем участники поражали не этой неделе – смотрите в материале LifeStyle24.

В 10 сезоне "Х-фактора" звездными тренерами стали: известная певица Настя Каменских (категория "Парни"), продюсер Игорь Кондратюк (категория "Девушки"), эпатажная артистка Оля Полякова (Категория "Старше 30") и популярный в образе Верки Сердючки – Андрей Данилко (категория "Коллективы").

За зрительские симпатии продолжают бороться Элина Иващенко, Георгий Колдун, Антон Вельбой, Маша Стопник, Анна Иваница и группа ROMAX. Шестеро участников "Х-фактора" в третьем прямом эфире споют по две песни: одна из них – знаменитый кинохит, а вторая – та, с которой конкурсант, по его мнению, будет выглядеть наиболее выигрышно, чтобы попасть в финал.

Сначала участники вместе с ведущей шоу Дарьей Трегубовой красиво начали этот выпуск проекта – они спели песню "Million dreams" из фильма "The Greatest Showman", которая вызвала безумное восхищение у зрителей.

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После этого на сцену вышел Антон Вельбой, представляющий категорию "Парни" Насти Каменских. Участник устроил интересное постановление, во время которого незабываемо выполнил всем известную песню "Уно моменто" из фильма "Формула любви".

Судьи сказали, что Антон очень "вжился в роль" и был крутым на сцене, он удивил даже Олю Полякову, которая в прошлом эфире его раскритиковала.

Х-фактор 10 сезон 14 выпуск смотреть онлайн: выступление Антона Вельбоя

Следующей выступила красивая Мария Стопник из категории "Девушки" Игоря Кондратюка. Девушка поразила очень волшебным выступлением, ведь она сыграла "звездную гостью" на сцене "Х-фактора".

Участница исполнила песню ABBA – "Mamma mia", которой заполонила сердца зрителей. Члены жюри отметили, что выступление было хорошим и интересным, но им не хватило жару.

Х-фактор 10 сезон 14 выпуск смотреть онлайн: выступление Марии Стопник

Далее на сцену вышла харизматичная группа ROMAX. Ребята невероятно исполнили песню Скрябина "Мовчати", которой добавили очарования в шоу "Х-фактор".

Зрители аплодировали стоя и кричали им "молодцы", а судьи сказали, что группа выступила атмосферно и в них пробежали мурашки по коже.

Х-фактор 10 сезон 14 выпуск смотреть онлайн: выступление группы ROMAX

Четвертой спела милая девушка Анна Иваница из категории "Старше 30" Оли Поляковой, которая в этом выпуске бла феерической. Она исполнила песню "Помоги мне" из фильма "Бриллиантовая рука", которую все зрители смотрели с восхищением.

Члены жюри отметили, что она выступила очень круто, а Анна зажгла весь зал на шоу "Х-фактор".

Х-фактор 10 сезон 14 выпуск смотреть онлайн: выступление Анны Иваницы<