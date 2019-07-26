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Хацкевич: Очень рад, что Караваев и Кадири оказались в нашей команде

Хацкевич: Очень рад, что Караваев и Кадири оказались в нашей команде (5 новостей)

«Ганец нашел общий язык с наставником»

Наставник «Динамо» поделился мнением об Александре Караваеве и Мохаммеде Кадири

ФОТО К НОВОСТИ: «Хацкевич: Очень рад, что Караваев и Кадири оказались в нашей команде»
Фото Александр ХАЦКЕВИЧ: «Я очень рад, что эти ребята у нас в команде»
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Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  26.07.19, 12:15 Тренер «Динамо»  доволен трансферной политикой клуба
Terrikon Terrikon  ·  26.07.19, 12:28 Сегодня состоялась официальная презентация новичков «Динамо» Александра Караваева и Мохаммеда Кадири
ТСН ТСН  ·  26.07.19, 12:45 Хацкевич охарактеризовал Караваева и Кадири.
Телеграф Телеграф  ·  26.07.19, 14:01 Ганец нашел общий язык с наставником.
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