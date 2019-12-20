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Хацкевич официально возглавил российский клуб

Хацкевич официально возглавил российский клуб (8 новостей)

«Белорусский специалист не работал с августа»

Белорусский тренер Александр Хацкевич, который в свое время работал наставником киевского "Динамо", возглавил российский "Ротор" из Волгограда.

"Специалист приступит к исполнению своих обязанностей 12 января, на первом сборе в Турции. Помогать ему будут старший тренер Максим Шацких, тренер по физподготовке Виталий Шпанюк и тренер вратарей Виталий Варивончик", – говорится на сайте "Ротора".

О том, на какой срок с ним подписан контракт – не сообщается.

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"Ротор" выступает в ФНЛ – втором по силе чемпионате России, где идет на первом месте.

Александр Хацкевич Родился 19 октября 1973 года в Минске. Воспитанник минского футбола. С 1990 по 1996 год выступал за минское "Динамо". Затем переехал в Киев, где играл в течение восьми лет до 2004 года. Летом 2004 года Александр Хацкевич подписал контракт с китайским "Тяньцзинь Теда", однако провел там всего три месяца. В начале 2005 года Хацкевич подписал контракт с латвийской "Вентой", куда Александра пригласил бывший партнер по "Динамо" Олег Лужный. Летом 2005 года Хацкевич подписал контракт с родным минским "Динамо", в котором перед началом сезона 2007 года был избран капитаном команды. Однако уже в апреле 2007 года из-за неудовлетворительных результатов был уволен главный тренер "динамовцев" и Хацкевич стал играющим тренером команды. В национальной сборной Белоруссии с 1993 по 2005 провел 38 игр, забил 4 гола. Признавался футболистом года в Белоруссии в 1998 и 2000 году. Тренерскую карьеру начал в минском "Динамо" в 2007 году. В том же году был назначен главным тренером юношеской сборной Белоруссии. С июля 2008 года тренер ФК "Витебск". С февраля 2010 по 2011 год – ассистент главного тренера сборной Украины. С 2010 по 2014 год возглавлял молодежную команду киевского "Динамо". С 4 декабря 2014 года руководил сборной Белоруссии. Последние 3 года работал главным тренером киевского "Динамо".

ФОТО К НОВОСТИ: «Хацкевич официально возглавил российский клуб»
Фото Экс-тренер Динамо Хацкевич возглавил российский клуб
Фото Хацкевич официально возглавил российский клуб
Фото Хацкевич возглавил российский клуб
Фото Экс-тренер "Динамо" Хацкевич возглавил "Ротор" из второго российского дивизиона
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Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  20.12.19, 11:52 Белорусский специалист не работал с августа
ТСН ТСН  ·  20.12.19, 12:46 Белорусский специалист назначен главным тренером "Ротора" из Волгограда.
Гордон Гордон  ·  20.12.19, 12:58 Белорусскому специалисту Александру Хацкевичу в российском "Роторе" будет помогать узбекский тренер с украинским гражданством Максим Шацких.Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич…
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