Хацкевич официально возглавил российский клуб

Белорусский тренер Александр Хацкевич, который в свое время работал наставником киевского "Динамо", возглавил российский "Ротор" из Волгограда.

"Специалист приступит к исполнению своих обязанностей 12 января, на первом сборе в Турции. Помогать ему будут старший тренер Максим Шацких, тренер по физподготовке Виталий Шпанюк и тренер вратарей Виталий Варивончик", – говорится на сайте "Ротора".

О том, на какой срок с ним подписан контракт – не сообщается.

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"Ротор" выступает в ФНЛ – втором по силе чемпионате России, где идет на первом месте.

Александр Хацкевич Родился 19 октября 1973 года в Минске. Воспитанник минского футбола. С 1990 по 1996 год выступал за минское "Динамо". Затем переехал в Киев, где играл в течение восьми лет до 2004 года. Летом 2004 года Александр Хацкевич подписал контракт с китайским "Тяньцзинь Теда", однако провел там всего три месяца. В начале 2005 года Хацкевич подписал контракт с латвийской "Вентой", куда Александра пригласил бывший партнер по "Динамо" Олег Лужный. Летом 2005 года Хацкевич подписал контракт с родным минским "Динамо", в котором перед началом сезона 2007 года был избран капитаном команды. Однако уже в апреле 2007 года из-за неудовлетворительных результатов был уволен главный тренер "динамовцев" и Хацкевич стал играющим тренером команды. В национальной сборной Белоруссии с 1993 по 2005 провел 38 игр, забил 4 гола. Признавался футболистом года в Белоруссии в 1998 и 2000 году. Тренерскую карьеру начал в минском "Динамо" в 2007 году. В том же году был назначен главным тренером юношеской сборной Белоруссии. С июля 2008 года тренер ФК "Витебск". С февраля 2010 по 2011 год – ассистент главного тренера сборной Украины. С 2010 по 2014 год возглавлял молодежную команду киевского "Динамо". С 4 декабря 2014 года руководил сборной Белоруссии. Последние 3 года работал главным тренером киевского "Динамо".