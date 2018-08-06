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Хацкевич: Шахтер – это не украинская, а бразильская команда

Хацкевич: Шахтер – это не украинская, а бразильская команда (5 новостей)

«Наставник «Динамо» поділився очікуваннями від матчу третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів»

В преддверии матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов главный тренер киевлян пообщался с прессой. На пресс-конференцию Александр Хацкевич пришел с полузащитником Сергеем Сидорчуком.

Первым на вопросы журналистов отвечал капитан команды Сергей Сидорчук.

"Восстановиться успели после" Шахтера "!, после положительных игр, восстанавливаться легче. Что касается" Славии "и ее антропометрии, то тренерский штаб показал за счет чего их можно обыграть.

Стандарты соперника? Сейчас много голов забивают со стандартов, а в команде где все выше 190м, лучше вообще не давать шансов и меньше зарабатывать стандартов в свои ворота.

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Показывал Хацкевич как бороться с высокими игроками? В лифт не толкались (смеется).

Важно помнить, что состоит из двух матчей, будет ответная игра в Киеве, с этой задачи обеспечить максимально комфортный результат перед ответным матчем ", - рассказал Сидорчук.

Затем на вопросы журналистов ответил Александр Хацкевич.

"Перед каждой игрой, шансы 50 50 Надежная игра всей команды в обороне это прежде всего. Перед этим 1 гола хватало для победы, как будет дальше, я вам сказать не могу.

Вопрос от чеешського журналиста "Шахтер" в последние годы лучшая украинская команда на арене. Есть желание сбросить их с этого трона?

"Шахтер" больше бразильская команда украинской. Посмотрите статистику, кто в них мячи забивает, в основном бразильцы. "Динамо" хочет попасть в Лигу чемпионов, это престиж клуба и страны.

Или подписало "Динамо" упряжи? Это слухи, у меня такой информации нет ", - рассказал наставник киевлян.

"Динамо" отправилось в Прагу делегацией из 21 игрока. Интересно, что попал в состав и новичок киевлян Витор Буэно.

ФОТО К НОВОСТИ: «Хацкевич: Шахтер – это не украинская, а бразильская команда»
Фото Хацкевич: "Шахтер это не украинская команда"
Фото Главный тренер Динамо Хацкевич: надежная игра в обороне - это главное
Фото ХАЦКЕВИЧ: Славія сповідує не лише силову гру, там є і креативні гравці
Фото Наставник "Динамо" Хацкевич: "Шахтер" больше не украинская команда
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Sport.ua Sport.ua  ·  06.08.18, 19:55 Наставник «Динамо» поділився очікуваннями від матчу третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів
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