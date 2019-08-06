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Хацкевич: Второй тайм вселяет оптимизм перед ответной игрой

Хацкевич: Второй тайм вселяет оптимизм перед ответной игрой (4 новости и 1 видео)

«Наставник «Динамо» – о поражении от «Брюгге» в первом матче третьего квалифайна Лиги чемпионов»

Во вторник в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" уступило в гостях "Брюгге". Предлагаем вашему вниманию послематчевую пресс-конференцию главных тренеров команд.

Сообщает dynamo.kiev.ua

Александр Хацкевич, главный тренер "Динамо":

Добрый вечер. Мы здорово начали мяч, контролировали игру, особенно в первые минут 15. Беседин сам себе создал момент, но в концовке не хватило... Но потом опытные футболисты допускали невынужденные ошибки в центральной зоне при выходе из обороны в атаку. Начали торопиться, после отбора тут же теряли мяч.

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Второй тайм получился без центра поля, было много моментов - атака была то на одни ворота, то на другие. В конце у нас было два прекрасных момента, когда мы выбегали в контратаки. Но не было последнего паса и завершающего удара. Второй тайм вселяет оптимизм перед ответной игрой в Киеве.

Замены усилили игру, но готов ли Цыганков играть весь матч? В какой форме Родригес?

Жерсон усилил игру, цеплялся за мячи. Видно, что он в хорошем состоянии. Как показал второй тайм он очень качественное усиление в атаке. приобретение для нас. Что касается Вити, вы сами видели те две ошибки, которые вообще ему не свойственны. Это говорит об отсутствии игрового тонуса. Он сможет подготовиться только через игры, его состояние в таком графике мы не подтянем.

Сказался ли график последних матчей? Вы провели четыре последние матча на выезде.

Так сложился календарь, да, мы больше находимся в самолетах. Но как показал второй тайм, команда достаточно хорошо готова функционально. Но я бы не сказал, что этот график достаточно жесткий, но, повторюсь, команда в плане функциональной готовности достаточно хорошо ведет себя на поле.

Можно ли сказать, что вы рисковали, сделав достаточно ранние замены?

Все наши замены были направлены на атаку, мы хотели забить гол. Да, всегда есть риск, когда такие ранние замены. Но мы хотели усилить атаку, не хотели сохранять этот счет, который был после первого тайма.

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