Хакери атакували ізраїльські лабораторії, що розробляють вакцини проти коронавірусу

Исследовательские центры Израиля, которые работают над вакциной против коронавируса, атаковали хакеры.

В четверг на прошлой неделе на этих сайта разместили антиизраильские видео и сообщения на иврите и на ломаном английском: "Обратный отсчет уничтожения Израиля начался с давних времен", сообщает The Jerusalem Post.

"Из-за кибератаки на прошлой неделе были заблокированы сотни израильских веб-сайтов, а исследовательские центры, работающие над созданием вакцины от нового коронавируса, также стали жертвами кибератаки", - написали в сообщении.

Внизу страницы написали название кибергрупы "Hackers_Of_Savior".

При этом злоумишленники ни пытались получить доступ к информации об исследовании или вакцине. Они просто хотели помешать работе ученых.

Кибератака не повлияла на работу исследовательских центров, они продолжают работать в обычном режиме. Ранее сообщение о похожих нападениях были по всему миру, включая США и Великобританию. В некоторых нападениях обвинили Россию и Китай.

Сломать защиту механизма британских университетов и научных центров пытаются хакеры из России и Ирана. Их цель - похитить информацию по противодействию коронавирусу.