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· Прошлая неделя · Хакер · Израиль · Коронавирус
Хакери атакували ізраїльські лабораторії, що розробляють вакцини проти коронавірусу

Хакери атакували ізраїльські лабораторії, що розробляють вакцини проти коронавірусу (3 новости)

«Кіберзлочинці просто намагалися завадити роботі науковців»

Исследовательские центры Израиля, которые работают над вакциной против коронавируса, атаковали хакеры.

В четверг на прошлой неделе на этих сайта разместили антиизраильские видео и сообщения на иврите и на ломаном английском: "Обратный отсчет уничтожения Израиля начался с давних времен", сообщает The Jerusalem Post.

"Из-за кибератаки на прошлой неделе были заблокированы сотни израильских веб-сайтов, а исследовательские центры, работающие над созданием вакцины от нового коронавируса, также стали жертвами кибератаки", - написали в сообщении.

Внизу страницы написали название кибергрупы "Hackers_Of_Savior".

При этом злоумишленники ни пытались получить доступ к информации об исследовании или вакцине. Они просто хотели помешать работе ученых.

Кибератака не повлияла на работу исследовательских центров, они продолжают работать в обычном режиме. Ранее сообщение о похожих нападениях были по всему миру, включая США и Великобританию. В некоторых нападениях обвинили Россию и Китай.

Сломать защиту механизма британских университетов и научных центров пытаются хакеры из России и Ирана. Их цель - похитить информацию по противодействию коронавирусу.

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Главком Главком  ·  26.05.20, 11:22 Кіберзлочинці просто намагалися завадити роботі науковців
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  26.05.20, 11:32 В Ізраїлі хакери атакували дослідні центри, які працюють над вакциною проти коронавірусу
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