"Харьковоблэнерго" ограничило электроснабжение "Харьковских тепловых сетей" из-за долгов

Об этом Depo.Харьков сообщили в пресс-службе "Харьковоблэнерго". "В связи с систематической задолженностью КП "Харьковские тепловые сети" за потребленную электроэнергию в размере 344 млн грн АО "Харьковоблэнерго" 10 августа ограничит электроснабжение на объекты предприятия-неплательщика", - сказано в сообщении. На предприятии отметили, что "все попытки путем переговоров восстановить своевременные и полные платежи со стороны КП "Харьковские тепловые сети" не принесли положительный результат". На коммунальном предприятии факты отключения электроснабжения подтвердили, передает " NewsRoom ". Отключения на данный момент касаются центрального управления на улице Мефодиевской и других объектов, не связанных с обеспечением харьковчан горячей водой. "Никакой угрозы потребителям нет. Электричество отключили только в административных зданиях", - рассказала пресс-секретарь коммунального предприятия Татьяна Чуйкова. Как сообщал Depo.Харьков , харьковчанин просит горсовет создать новую пешеходную зону у станции метро "Научная".