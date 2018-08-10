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"Харьковоблэнерго" ограничило электроснабжение "Харьковских тепловых сетей" из-за долгов

"Харьковоблэнерго" ограничило электроснабжение "Харьковских тепловых сетей" из-за долгов (4 новости)

«АО Харьковоблэнерго сегодня, 10 августа, ограничило электроснабжение объектов предприятия-неплательщика КП Харьковские тепловые сети в связи с»

Об этом Depo.Харьков сообщили в пресс-службе "Харьковоблэнерго". "В связи с систематической задолженностью КП "Харьковские тепловые сети" за потребленную электроэнергию в размере 344 млн грн АО "Харьковоблэнерго" 10 августа ограничит электроснабжение на объекты предприятия-неплательщика", - сказано в сообщении. На предприятии отметили, что "все попытки путем переговоров восстановить своевременные и полные платежи со стороны КП "Харьковские тепловые сети" не принесли положительный результат". На коммунальном предприятии факты отключения электроснабжения подтвердили, передает " NewsRoom ". Отключения на данный момент касаются центрального управления на улице Мефодиевской и других объектов, не связанных с обеспечением харьковчан горячей водой. "Никакой угрозы потребителям нет. Электричество отключили только в административных зданиях", - рассказала пресс-секретарь коммунального предприятия Татьяна Чуйкова. Как сообщал Depo.Харьков , харьковчанин просит горсовет создать новую пешеходную зону у станции метро "Научная".

ФОТО К НОВОСТИ: «"Харьковоблэнерго" ограничило электроснабжение "Харьковских тепловых сетей" из-за долгов»
Фото Из-за долгов электроснабжение "Харьковских теплосетей" ограничивается
Фото "Харьковоблэнерго" ограничило электроснабжение "Харьковских тепловых сетей" из-за долгов
Фото "Харьковоблэнерго" ограничило из-за долгов электроснабжение "Харьковских тепловых сетей"
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  10.08.18, 11:19 АО "Харьковоблэнерго" в пятницу начало ограничивать электроснабжение коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети" ввиду того, что его долг за потребленную электроэнергию достиг 344 млн грн.
Канал 112 Канал 112  ·  10.08.18, 12:23 АО "Харьковоблэнерго" сегодня, 10 августа, ограничило электроснабжение объектов предприятия-неплательщика  КП "Харьковские тепловые сети" в связи с систематической задолженностью за потребленную электроэнергию…
АТН АТН  ·  10.08.18, 14:35 АО "Харьковоблэнерго" сегодня, 10 августа, ограничило электроснабжение объектов предприятия-неплательщика КП "Харьковские тепловые сети" в связи с
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