Харьковский облсовет отменил региональный статус русского языка

В Харьковской области местные депутаты отменили региональный статус русского языка. Соответствующее решение приняли депутаты Харьковского областного совета на заседании 6 декабря, сообщил в четверг, 13 декабря, депутат облсовета Дмитрий Булах в Facebook.

"На прошлой неделе облсовет проголосовал за отмену некоторых своих предыдущих решений. Среди них и одно одиозное. Решение от 2012 года о том, как и где нужно использовать русский язык. Решение об отмене было консолидированным и за него проголосовали три четверти всех депутатов, и даже большинство фракций Оппоблока и Возрождения", - написал Булах.

Ранее депутаты Херсонского горсовета в пятницу, 19 октября, отменили региональный статус русского языка.

Германия подозревает РФ в кибератаке на депутатов, посольство и Бундесвер

Обновлено в 19:10 В Харьковской области отменили статус русского языка, как регионального.

Обновлено в 19:16 Харьковский областной совет на прошлой неделе проголосовал за отмену своего решения от 2012 года, которое предоставило русскому языку статус регионального. Об этом в Facebook сообщил депутат Харьковского облсовета Дмитрий Булах. "На прошлой неделе облсовет проголосовал за отмену некоторых своих пре