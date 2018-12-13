  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Харьковский облсовет отменил региональный статус русского языка
Политика
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 19:16
· Депутат · Русский язык · Область · Заседание · Харьковская область
Харьковский облсовет отменил региональный статус русского языка

Харьковский облсовет отменил региональный статус русского языка (15 новостей)

«Харьковский областной совет отменил решение, которым в 2012 год»

В Харьковской области местные депутаты отменили региональный статус русского языка. Соответствующее решение приняли депутаты Харьковского областного совета на заседании 6 декабря, сообщил в четверг, 13 декабря, депутат облсовета Дмитрий Булах в Facebook.

"На прошлой неделе облсовет проголосовал за отмену некоторых своих предыдущих решений. Среди них и одно одиозное. Решение от 2012 года о том, как и где нужно использовать русский язык. Решение об отмене было консолидированным и за него проголосовали три четверти всех депутатов, и даже большинство фракций Оппоблока и Возрождения", - написал Булах.

Ранее депутаты Херсонского горсовета в пятницу, 19 октября, отменили региональный статус русского языка.

Германия подозревает РФ в кибератаке на депутатов, посольство и Бундесвер
Германия подозревает РФ в кибератаке на депутатов, посольство и Бундесвер

Обновлено в 19:10 В Харьковской области отменили статус русского языка, как регионального.

Обновлено в 19:16 Харьковский областной совет на прошлой неделе проголосовал за отмену своего решения от 2012 года, которое предоставило русскому языку статус регионального. Об этом в Facebook сообщил депутат Харьковского облсовета Дмитрий Булах. "На прошлой неделе облсовет проголосовал за отмену некоторых своих пре

ФОТО К НОВОСТИ: «Харьковский облсовет отменил региональный статус русского языка»
Фото В Харьковской области с русского языка сняли статус регионального
Фото В Харькове русский язык лишили статуса регионального
Фото Харьковский облсовет лишил русский язык статуса регионального
Фото В Харьковской области отменили региональный статус русского языка
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
АТН АТН  ·  13.12.18, 14:14 Харьковский областной совет отменил решение, которым в 2012 год
Канал 112 Канал 112  ·  13.12.18, 16:49 Депутаты Харьковского обласного совета 6 декабря проголосовали за отмену решения о назначении русскому языку регионального статуса. Текст решения облсовета размещен в базе документов под №883-7 "О признании…
Vgorode Харьков Vgorode Харьков  ·  13.12.18, 17:20 Харьковский областной совет лишил русский язык статуса регионального. Об этом Vgorode узнал из решения облсовета, принятого на сессии 6 декабря. В документе указано, что решение от 2012 года признается…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  13.12.18, 17:59 Депутаты облсовета проголосовали за отмену решения от 2012 года.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  13.12.18, 18:00 В Харьковском областном совете приняли решение об отмене статуса регионального русского языка.
Новое Время Новое Время  ·  13.12.18, 18:02 Харьковский областной совет проголосовала за отмену своего решения от 2012 года, которое предоставило русскому языку статус регионального.
РБК Украина РБК Украина  ·  13.12.18, 18:03 Харьковский облсовет отменил региональный статус русского языка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МГ "Объектив".Как сообщается, согласно решению Харьковского облсовета от 6 декабря текущего…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  13.12.18, 18:20 В том числе "за" проголосовали представители "Оппоблока" и "Видродження".
УНН УНН  ·  13.12.18, 18:39 Харьковский областной совет принял отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального. Об этом говорится в соответствующем решении, которое облсовет принял 6 декабря во время сессии."Признать…
Факты Факты  ·  13.12.18, 18:42 Отменено решение облсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  13.12.18, 18:44 Харьковский облсовет отменил свое решение от 2012 года, дававший русскому языку статус регионального. За соответствующее решение проголосовали 3/4 всех депутатов. Об этом на своей Facebook-странице сообщил…
MIGnews MIGnews  ·  13.12.18, 18:59 Харьковский областной совет лишил русский язык статуса регионального.
Апостроф Апостроф  ·  13.12.18, 19:10 В Харьковской области отменили статус русского языка, как регионального.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  13.12.18, 19:16 Харьковский областной совет на прошлой неделе проголосовал за отмену своего решения от 2012 года, которое предоставило русскому языку статус регионального. Об этом в Facebook сообщил депутат Харьковского…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Болтон: Встреча Путина и Трампа не будет возможна, пока Москва не вернет Киеву корабли и моряков

Болтон: Встреча Путина и Трампа не будет возможна, пока Москва…
Священник УПЦ МП получил 6 лет тюрьмы заочно за поддержку боевиков

Священник УПЦ МП получил 6 лет тюрьмы заочно за поддержку…
Харьковский облсовет отменил региональный статус русского языка

Харьковский облсовет отменил региональный статус русского языка
Более полусотни архиереев УПЦ ПМ отказались участвовать в Соборе

Более полусотни архиереев УПЦ ПМ отказались участвовать в Соборе
ЕС выделил 4 млн евро на оказание гумпомощи Донбассу

ЕС выделил 4 млн евро на оказание гумпомощи Донбассу
Перекрывают Киев: Путин подогнал к границе Украины &quot;Искандеры&quot;

Перекрывают Киев: Путин подогнал к границе Украины "Искандеры"
Российским судам могут запретить заходить в порты США, - Порошенко

Российским судам могут запретить заходить в порты США, - Порошенко
Савченко пожаловалась, что частично потеряла зрение и слух после сухой голодовки

Савченко пожаловалась, что частично потеряла зрение и слух после сухой…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Динамо и Яблонец объявили стартовые составы на Лигу Европы

Динамо и Яблонец объявили стартовые составы на Лигу Европы
На Донбассе от пули снайпера погиб украинский военнослужащий

На Донбассе от пули снайпера погиб украинский военнослужащий
Могерини: ЕС готовы расширить помощь для Украины

Могерини: ЕС готовы расширить помощь для Украины
Как оптическую иллюзию использовали для рекламы Volvo

Как оптическую иллюзию использовали для рекламы Volvo
Посол Израиля шокирован прославлением Степана Бандеры во Львовской области

Посол Израиля шокирован прославлением Степана Бандеры во Львовской области
Нацбанк сохранил требование к юридическим лицам продавать 50% валютных поступлений

Нацбанк сохранил требование к юридическим лицам продавать 50% валютных поступлений
Экс-соперник Кличко подписал контракт с промоутером Ломаченко

Экс-соперник Кличко подписал контракт с промоутером Ломаченко
Беларусь и Россия не подписали соглашение о взаимном признании виз

Беларусь и Россия не подписали соглашение о взаимном признании виз
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.