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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 17:05
Харлан выиграла Гран-при Сеула по фехтованию

Харлан выиграла Гран-при Сеула по фехтованию (7 новостей)

«В драматическом финале Ольга осилила кореянку»

Украинская саблистка Ольга Харлан выиграла Гран-при Сеула в Южной Корее.

Лидер сборной Украины по фехтованию благодаря высокому рейтингу начала выступление сразу в 1/32 финала, где победила японку Мисаки Эмура (15:10). В следующем поединке Харлан в напряженной борьбе выбила француженку Сару Бальзар (15:14), после выиграла у итальянки Ирене Векки (15:13), а в бою за попадание в полуфинал оказалась сильнее венгерки Лизы Пустаи (15:8).

В 1/2 финала наша саблистка обыграла еще одну представительницу Франции Манон Брюне (15:12). В решающем же поединке оставила без золотой медали хозяйку дорожек Ким Чжи Йон (15:14).

Таким образом, Ольга выиграла первый турнир, который является отборочным на Олимпийские игры-2020 в Токио.

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Ранее Харлан выиграла серебро на Кубке мира в Афинах, а накануне Гран-при в Сеуле выиграла чемпионат Украины и попробовала себя в роли модели.

Обновлено в 16:58 В финале украинка выиграла со счетом 15:14 в южнокорейской фехтовальщицы Ким Чжи Ён, которая является олимпийской чемпионкой Лондона-2012. Данная победа стала первой для Харлан в нынешнем сезоне на турнирах серии Гран-при. Ранее украинская саблистка завоевала "бронзу" Гран-при Каира.

Обновлено в 17:05 Знаменитая украинская фехтовальщица завоевала 41-й титул в карьере

ФОТО К НОВОСТИ: «Харлан выиграла Гран-при Сеула по фехтованию»
Фото Харлан выиграла Гран-при Сеула по фехтованию
Фото Харлан стала чемпионкой Гран-при Сеула по фехтованию
Фото Харлан второй год подряд стала победительницей Гран-при в Сеуле
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  27.04.19, 13:57 Ольга Харлан стала победительницей Гран-при в Сеуле.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  27.04.19, 14:04 Украинская спортсменка Ольга Харлан завоевала золотую награду на Гран-при в Сеуле (Южная Корея). Украинская саблистка выиграла два сложнейших поединка против Сары Бальцер из Франции (15:14) и итальянки…
Газета День Газета День  ·  27.04.19, 14:50 Украинская фехтовальщица Ольга Харлан стала победительницей Гран-при в Сеуле (Южная Корея).   Об этом сообщает SportArena.   В финальной дуэли украинка победила спортсменку из Кореи Чжи Ен Ким, преодолев…
ТСН ТСН  ·  27.04.19, 15:08 В драматическом финале Ольга осилила кореянку.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УНН УНН  ·  27.04.19, 16:58 Представительница Украины саблиста Ольга Харлан стала победительницей Гран-при Сеула, сообщает УНН со ссылкой на НФФУ.В финале украинка выиграла со счетом 15:14 в южнокорейской фехтовальщицы Ким Чжи Ён,…
Факты Факты  ·  27.04.19, 17:05 Знаменитая украинская фехтовальщица завоевала 41-й титул в карьере
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