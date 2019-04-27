Харлан выиграла Гран-при Сеула по фехтованию

Украинская саблистка Ольга Харлан выиграла Гран-при Сеула в Южной Корее.

Лидер сборной Украины по фехтованию благодаря высокому рейтингу начала выступление сразу в 1/32 финала, где победила японку Мисаки Эмура (15:10). В следующем поединке Харлан в напряженной борьбе выбила француженку Сару Бальзар (15:14), после выиграла у итальянки Ирене Векки (15:13), а в бою за попадание в полуфинал оказалась сильнее венгерки Лизы Пустаи (15:8).

В 1/2 финала наша саблистка обыграла еще одну представительницу Франции Манон Брюне (15:12). В решающем же поединке оставила без золотой медали хозяйку дорожек Ким Чжи Йон (15:14).

Таким образом, Ольга выиграла первый турнир, который является отборочным на Олимпийские игры-2020 в Токио.

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Ранее Харлан выиграла серебро на Кубке мира в Афинах, а накануне Гран-при в Сеуле выиграла чемпионат Украины и попробовала себя в роли модели.

Обновлено в 16:58 В финале украинка выиграла со счетом 15:14 в южнокорейской фехтовальщицы Ким Чжи Ён, которая является олимпийской чемпионкой Лондона-2012. Данная победа стала первой для Харлан в нынешнем сезоне на турнирах серии Гран-при. Ранее украинская саблистка завоевала "бронзу" Гран-при Каира.

Обновлено в 17:05 Знаменитая украинская фехтовальщица завоевала 41-й титул в карьере