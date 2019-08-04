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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 19:10
Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии, обогнав Ферстаппена за четыре круга до конца гонки

Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии, обогнав Ферстаппена за четыре круга до конца гонки (6 новостей)

«Макс Ферстаппен был близок к победе»

Макс Ферстаппен перед летним перерывом в Формуле-1 набрал отличную форму, выиграв Гран-при Германии, а также впервые в карьере завоевав поул в Венгрии.

Учитывая узкие круги на Гран-при Венгрии, Максу для увеличения шансов выиграть вторую гонку подряд, нужно было успешно стартовать, что также ему удалось, оставив позади оба Мерседеса и даже уехать в отрыв.

А вот Боттас старт провалил – начав вторым, он пропустил с контактом Хэмилтона, повредил антикрыло и в боксах потерял очень много времени, откатившись на последнюю позицию.

После старта стало понятно, что на первый план выйдет командная тактика. До пит-стопов Ферстаппен сохранял преимущество над Хэмилтоном 2-3 секунд и именно он первым поехал в боксы. Эта тактика оказалась выигрышной, потому что Мерседес затянул остановку Хэмилтона, который попал в трафик и потерял время.

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После пит-стопа Льюис вернулся в 6 секундах от Макса, впрочем, за счет более свежих шин он очень быстро сократил отставание, отыгрывая по 1,5-2 секунды с круга. Фактически на половине гонки Льюис догнал Макса и бросился в атаку. К чести Ферстаппена, он спокойно выдержал атаки и удержал первое место.

Так продолжалось где-то 10-12 кругов, когда Хэмилтон неожиданно поехал на пит. В команде решили, что лучше потерять 20 секунд, но вернуться на более быстрой и свежей резине Soft.

Смелый ход принес Мерседесу плоды - Льюису нужно было отыграть 20 секунд за 20 кругов и он действительно начал отыгрывать время моментально. Хэмилтон догнал лидера через 16 кругов, к тому времени Макс по радио сказал, что "шинам конец". Борьбы не получилось - Хэмилтон в конце стартовой прямой по широкой траектории прошел Ферстаппена и уехал к победе.

Ферстаппена жаль, он был близок к победе, но Мерседес просто переиграл Ред Булл тактически. Слабым утешением для Макса может служить то, что он за три круга до финиша получил свежие шины и показал лучшее время в гонке, отобрав бонусный балл у Хэмилтона.

Замкнул тройку лидеров Феттель, который в концовке гонки обошел Леклера, но оба пилота Феррари проиграли лидеру 1 минуту.

Результаты Гран-при Венгрии:

Обновлено в 18:16 Валттери Боттаса откинуло на последнее место, но он финишировал восьмым

Обновлено в 19:10 Макс Ферстаппен был очень близок в победе в Гран-при Венгрии. Он лидировал большую часть дистанции, но ближе к финишу уступил позицию Льюису Хэмилтону и финишировал лишь вторым.

ФОТО К НОВОСТИ: «Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии, обогнав Ферстаппена за четыре круга до конца гонки»
Фото Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии, Мерседес красиво переиграл Ред Булл
Фото Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
Фото Вау! Хэмилтон обошел Ферстаппена за четыре круга до финиша и выиграл Гран-при Венгрии (фото)
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Sport.ua Sport.ua  ·  04.08.19, 17:50 Макс Ферстаппен был близок к победе
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  04.08.19, 17:58 Британский гонщик Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии. Британец за четыре круга до конца гонки обогнал Макса Ферстаппена (Red Bull). Ферстаппен, который стартовал с поула, сумел отстоять первое место…
Телеграф Телеграф  ·  04.08.19, 18:04 Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Венгрии на трассе Хунгароринг.
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  04.08.19, 18:16 Валттери Боттаса откинуло на последнее место, но он финишировал восьмым
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Terrikon Terrikon  ·  04.08.19, 19:10 Макс Ферстаппен был очень близок в победе в Гран-при Венгрии. Он лидировал большую часть дистанции, но ближе к финишу уступил позицию Льюису Хэмилтону и финишировал лишь вторым.
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