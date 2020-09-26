Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при России. Завтра он может побить рекорд Шумахера (4 новости) «Секунда промедления стоила бы Льюису 15-го места»

В Сочи 26 сентября состоялась квалификации Гран-при России. Очередной поул в сезоне взял британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон.

Льюис Хэмилтон, который едва не остался за бортом финального сегмента, продемонстрировал время 1:31. Это позволило ему выиграть квалификацию. Об этом сообщает 24 канал. Вторым в воскресенье неожиданно стартует Макс Ферстаппен с Red Bull. Третьим квалифицировался партнер Хэмилтона по команде Валттери Боттас.

Ход квалификации

Во второй сегмент квалификации не смогли пройти Кими Райкконен, Николас Латифа, Кевин Магнуссен, Антонио Джовинаццо и Ромен Грожан. На грани провала были пилоты Farrari, которые продолжили борьбу, заняв 14 и 15 позиции.

Во второй части квалификации Хэмилтон с первой попытки показал время 1:32, однако его отменили из-за выезда за пределы трассы.

В конце второго сегмента Себастьян Феттель разбил свою Ferrari во время быстрого круга и гонка была остановлена ​​- красные флаги. До завершения сегмента оставалось 2 минуты и 15 секунд и за топ-10 были Албон, Стролл и Хэмилтон.

Сайнс и Перес не успели уйти на быстрый круг после рестарта квалификации, но пробились в следующий сегмент. Зато быстрый круг успел показать Хэмилтон и пройти в топ-10.

Только одиннадцатое место занял Шарль Леклер, который в прошлом году был первым. Не прошли дальше Данил Квят, Лэнс Стролл, Джордж Рассел и Феттель.

В финале квалификации Хэмилтон в очередной раз продемонстрировал класс и взял поул, выйдя из 1:32. Неожиданно второе время показал Ферстаппен. Лишь третьим стартует Боттас.

Результаты квалификации

Хэмилтон

Ферстаппен

Боттас

Перес

Риккардо

Сайнс

Окон

Норрис

Гасли

Албон

Результаты квалификации Гран-при России / Фото Формула-1

Обновлено в 17:18 Секунда промедления стоила бы Льюису 15-го места