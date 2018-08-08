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Херсон накрыл запах куриного помета: за городом выгрузили отходы. ФОТОрепортаж

Херсон накрыл запах куриного помета: за городом выгрузили отходы. ФОТОрепортаж (5 новостей)

«Отходы из птичника вывезли на поле около Херсона, из-за чего весь город накрыл неприятный запах»

Отходы из птичника вывезли на поле около Херсона, из-за чего весь город накрыл неприятный запах. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и обороной работы ОГА, передает Укринформ. 

Отходы выгружены на поле на километр дороги. Ветер, который дует в сторону Херсона, разносит по городу запах. 

В департаменте считают, что отходы вывезли из птицефабрики в Белозерском районе, потому что "больше им неоткуда там взятся". 

Херсон накрыла вонь: под городом почти на километр разбросали отходы
Херсон накрыла вонь: под городом почти на километр разбросали отходы

В департаменте экологии установили, что источник запаха - куриный помет. На поле заметили машину птицефабрики, которая выгружала помет на землю, передает местный ресурс 0552.ua.

В декабре 2017 года в Запорожской области нашли тонны опасных медотходов - фирма вместо утилизации складировала их, чем грубо нарушала законодательство.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.08.18, 13:14 Отходы из птичника вывезли на поле около Херсона, из-за чего весь город накрыл неприятный запах.
Униан Униан  ·  08.08.18, 14:39 Как сообщил Попутько, по поручению председателя ОГА, 8 августа был осуществлен выезд на возможный источник вони в городе.
Униан Униан  ·  08.08.18, 14:39 Как сообщил Попутько, по поручению председателя ОГА, 8 августа был осуществлен выезд на возможный источник вони в городе.
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