  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина
  4. Херсон накрыла вонь: под городом почти на километр разбросали отходы
Украина
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 13:38
Херсон накрыла вонь: под городом почти на километр разбросали отходы

Херсон накрыла вонь: под городом почти на километр разбросали отходы (4 новости)

«В Херсоне отходы птицеводства выгружены на поле на площади длиной почти километр, вонь ощущающийся в воздухе во всех районах»

Херсон окутала вонь: люди жалуются на неприятный запах в воздухе во всех районах города. В департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы местной облгосадминистрации предполагают - это следствие того, что на поле близ города были вывезены отходы птицеводства, сообщает "Укринформ".

"7 августа получены многочисленные жалобы граждан из всех районов Херсона на вонь в воздухе. Оперативной группой ГУ ГосЧС предварительно обнаружен источник загрязнения в виде вывезенных на поле отходов птицеводства за пределами объездной дороги в районе села Музыковка Белозерского района. Отходы выгружены на поле на площади протяженностью почти километр. А ветер, что дует именно оттуда в направлении Херсона, приносит вонь в город", - отметили изданию в департаменте.

Как сообщает местное издание 0552.ua, на месте происшествия сейчас работают экологи. Директор Департамента экологии ОГА Юрий Попутько заявил, что уже установлено виновника дискомфорта херсонцев - это птицефабрика агрохолдинга "Авангард", которая находится в селе Восточное.

"На месте стихийного полигона помета была обнаружена машина предприятия, которая выгружала на открытый грунт в необработанном состоянии (помет). Сейчас ожидается приезд полиции", - резюмуеться в сообщении.

Реструктуризация долга UkrLandFarming Бахматюка перед
Реструктуризация долга UkrLandFarming Бахматюка перед "Ощадбанком"…

Тем временем, горожане продолжают возмущаться, что их власть не информирует о причинах вони в городе и ее устранения, поэтому на завтра, 9 августа, анонсировано проведение митинга возле Херсонской городского совета. Его начало запланировано на 12:00.

Обновлено в 13:38 Во всех районах Херсона в воздухе ощущается вонь. Смрад вызван отходами птицеводства, вывезенными в поле на окраину города, сообщает со ссылкой на Херсонскую облгосадминистрацию Укринформ.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  08.08.18, 10:35 Во всех районах Херсона в воздухе на данный момент ощущается вонь. Она вызвана отходами птицеводства, вывезенными на поле недалеко от города, сообщает со ссылкой на Херсонскую облгосадминистрацию Укринформ.…
Телеграф Телеграф  ·  08.08.18, 11:37 В Херсоне отходы птицеводства выгружены на поле на площади длиной почти километр, вонь ощущающийся в воздухе во всех районах.
Фокус Фокус  ·  08.08.18, 13:38 Во всех районах Херсона в воздухе ощущается вонь. Смрад вызван отходами птицеводства, вывезенными в поле на окраину города, сообщает со ссылкой на Херсонскую облгосадминистрацию Укринформ.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Украина»
Херсон накрыла вонь: под городом почти на километр разбросали отходы

Херсон накрыла вонь: под городом почти на километр разбросали отходы
В Киеве произошло смертельное ДТП возле станции метро &quot;Сырец&quot;

В Киеве произошло смертельное ДТП возле станции метро "Сырец"
На замечание отреагировал ударом: детский тренер избил женщину

На замечание отреагировал ударом: детский тренер избил женщину
Политзаключенный Костенко расскажет о своем гражданстве после консультаций в СБУ

Политзаключенный Костенко расскажет о своем гражданстве после консультаций в СБУ
Освобожденный с российской колонии крымчанин Костенко: Чувствую себя не очень хорошо, как после тюрьмы

Освобожденный с российской колонии крымчанин Костенко: Чувствую себя не очень…
Освобожденный из российской тюрьмы активист Костенко является гражданином Украины, - МИД

Освобожденный из российской тюрьмы активист Костенко является гражданином Украины, -…
В Донецкой области двухлетний ребенок упал с 5-го этажа

В Донецкой области двухлетний ребенок упал с 5-го этажа
Легендарный Мэнни Пакьяо приедет в Украину

Легендарный Мэнни Пакьяо приедет в Украину
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Что говорит о России ее патриотическое кино

Что говорит о России ее патриотическое кино
Дуда назвал агрессию России против Грузии одним из переломных моментов в новейшей истории Европы

Дуда назвал агрессию России против Грузии одним из переломных моментов…
КГГА рекомендовала включить Почтовую площадь в реестр недвижимых достопримечательностей

КГГА рекомендовала включить Почтовую площадь в реестр недвижимых достопримечательностей
Появилось расписание &quot;поезда четырех столиц&quot;

Появилось расписание "поезда четырех столиц"
Под Одессой &quot;копы&quot;, пытаясь задержать нарушителя, разбили стекло в его авто и порвали одежду (фото, видео)

Под Одессой "копы", пытаясь задержать нарушителя, разбили стекло в его…
Находящийся в Крыму экс-регионал Царев опроверг информацию о своей смерти, - СМИ

Находящийся в Крыму экс-регионал Царев опроверг информацию о своей смерти,…
На Закарпатье нашли повешенным лидера пророссийских львовских скаутов &amp;quot;Галицкая русь&amp;quot; - СМИ

На Закарпатье нашли повешенным лидера пророссийских львовских скаутов "Галицкая русь"…
&amp;quot;Реал&amp;quot; подпишет вратаря &amp;quot;Челси&amp;quot;, Лунин останется в клубе

"Реал" подпишет вратаря "Челси", Лунин останется в клубе
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.