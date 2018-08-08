Херсон накрыла вонь: под городом почти на километр разбросали отходы (4 новости) «В Херсоне отходы птицеводства выгружены на поле на площади длиной почти километр, вонь ощущающийся в воздухе во всех районах»

Херсон окутала вонь: люди жалуются на неприятный запах в воздухе во всех районах города. В департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы местной облгосадминистрации предполагают - это следствие того, что на поле близ города были вывезены отходы птицеводства, сообщает "Укринформ".

"7 августа получены многочисленные жалобы граждан из всех районов Херсона на вонь в воздухе. Оперативной группой ГУ ГосЧС предварительно обнаружен источник загрязнения в виде вывезенных на поле отходов птицеводства за пределами объездной дороги в районе села Музыковка Белозерского района. Отходы выгружены на поле на площади протяженностью почти километр. А ветер, что дует именно оттуда в направлении Херсона, приносит вонь в город", - отметили изданию в департаменте.

Как сообщает местное издание 0552.ua, на месте происшествия сейчас работают экологи. Директор Департамента экологии ОГА Юрий Попутько заявил, что уже установлено виновника дискомфорта херсонцев - это птицефабрика агрохолдинга "Авангард", которая находится в селе Восточное.

"На месте стихийного полигона помета была обнаружена машина предприятия, которая выгружала на открытый грунт в необработанном состоянии (помет). Сейчас ожидается приезд полиции", - резюмуеться в сообщении.

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Тем временем, горожане продолжают возмущаться, что их власть не информирует о причинах вони в городе и ее устранения, поэтому на завтра, 9 августа, анонсировано проведение митинга возле Херсонской городского совета. Его начало запланировано на 12:00.

Обновлено в 13:38 Во всех районах Херсона в воздухе ощущается вонь. Смрад вызван отходами птицеводства, вывезенными в поле на окраину города, сообщает со ссылкой на Херсонскую облгосадминистрацию Укринформ.