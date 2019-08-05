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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 12:12
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Херсонец погиб в выгребной яме, спасая телефон

Херсонец погиб в выгребной яме, спасая телефон (7 новостей)

«Тело мужчины извлекали из ямы бойцы аварийно-спасательного отряда ГУ ГСЧС»

В Херсоне 48-летний мужчина погиб, когда пытался достать телефон из выгребной ямы.

Событие произошла 3 августа по ул. Энгельса, 98, сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской облгосадминистрации.

"Мужчина, 48 лет, при извлечении телефона из сточной ямы отравился клоачными газами. Умер до прибытия скорой помощи", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства трагедии устанавливают эксперты.

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Обновлено в 11:14 Тело мужчины извлекали из ямы бойцы аварийно-спасательного отряда ГУ ГСЧС.

Обновлено в 12:12 В Херсоне 48-летний мужчина погиб, когда пытался достать телефон из выгребной ямы. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на оперативную справку департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской облгосадминистрации. "3 августа в 18:20 в городе Херсон на улице Энгельса, 98 при извлечении телефона из сточных ямы отравился клоачными газами мужчина... 48 лет. Умер до прибытия скорой помощи", - говорится в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «Херсонец погиб в выгребной яме, спасая телефон»
Фото Мужчина погиб, спасая телефон
Фото Херсонец погиб в выгребной яме, спасая телефон
Фото В Херсоне мужчина погиб, пытаясь достать телефон из выгребной ямы
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  05.08.19, 09:37 В Херсоне 48-летний мужчина погиб, когда пытался достать телефон из выгребной ямы. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на оперативную справку департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  05.08.19, 10:18 В Херсоне 48-летний мужчина погиб, когда пытался достать телефон из выгребной ямы. Об этом сообщается в оперативной справке департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской облгосадминистрации.…
Подробности Подробности  ·  05.08.19, 10:45 В Херсоне 48-летний мужчина погиб, когда пытался достать телефон из выгребной ямы
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
MIGnews MIGnews  ·  05.08.19, 11:14 Тело мужчины извлекали из ямы бойцы аварийно-спасательного отряда ГУ ГСЧС.
Голос.UA Голос.UA  ·  05.08.19, 12:12 В Херсоне 48-летний мужчина погиб, когда пытался достать телефон из выгребной ямы. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на оперативную справку департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы…
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