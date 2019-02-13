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Экономика и финансы
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 21:40
Херсонский арбуз может стать продуктом с защищенным географическим указанием

Херсонский арбуз может стать продуктом с защищенным географическим указанием (10 новостей)

«Херсонский арбуз может стать продуктом с защищенным географическим указанием»

Херсонский арбуз может стать продуктом с защищенным географическим указанием, сообщила и.о. министра аграрной политики Ольга Трофимцева со ссылкой на проект "Географические указания в Украине".

Обновлено в 20:46 "Херсонские арбузы стали на шаг ближе к регистрации географического указания! Вчера в Херсоне состоялась учредительная конференция Ассоциации производителей херсонского арбуза. Семь организаций-учредителей представляют бахчеводство, экспортную деятельность и научно-исследовательскую сферу. В ближайшее время учредительные документы ассоциации будут представлены для государственной регистрации",…

Обновлено в 21:40 «Херсонские арбузы стали на шаг ближе к регистрации географического указания. Вчера в Херсоне состоялась учредительная конференция Ассоциации производителей херсонского арбуза. Семь организаций-учредителей представляют бахчеводство, экспортную деятельность и научно-исследовательскую сферу. В ближайшее время учредительные документы Ассоциации будут представлены для государственной регистрации», - говорится в сообщении проекта.

ФОТО К НОВОСТИ: «Херсонский арбуз может стать продуктом с защищенным географическим указанием»
Фото Херсонский арбуз может стать продуктом с защищенным географическим указанием
Фото Херсонские арбузы стали на шаг ближе к регистрации географического указания
Фото Как коньяк и пармезан: херсонский арбуз может стать эксклюзивным брендом
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Капитал Капитал  ·  13.02.19, 15:37 Херсонский арбуз может стать продуктом с защищенным географическим указанием, сообщила и.о. министра аграрной политики Ольга Трофимцева со ссылкой на проект «Географические указания…
Телеграф Телеграф  ·  13.02.19, 15:57 Херсонский арбуз может стать продуктом с защищенным географическим указанием.
Униан Униан  ·  13.02.19, 16:58 Учредительная конференция Ассоциации производителей херсонского арбуза состоялась 12 февраля.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  13.02.19, 17:07 В ближайшее время будут представлены документы для государственной регистрации херсонского арбуза продуктом с защищенным географическим указанием
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  13.02.19, 20:18 Украинские бахчеводы из Херсонской области хотят зарегистрировать географическое указание для своих арбузов. Об этом в среду, 13 февраля, сообщает пресс-служба проекта Географические указания в Украине…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  13.02.19, 20:20 Херсонский арбуз может стать продуктом с защищенным географическим указанием. Об этом сказано в сообщении проекта "Географические указания в Украине" на странице в Facebook. "Херсонские арбузы стали на…
Фокус Фокус  ·  13.02.19, 20:39 Специалисты по бахчевым культурам из Херсонской области хотят зарегистрировать географическое указание для своих арбузов. Об этом сообщает пресс-служба проекта Географические указания в Украине на своей…
Канал 112 Канал 112  ·  13.02.19, 20:46 Херсонский арбуз может стать продуктом с защищенным географическим указанием. Об этом говорится в сообщении проекта "Географические указания в Украине" на странице в Facebook. "Херсонские арбузы стали…
ForUm ForUm  ·  13.02.19, 21:40 Херсонский арбуз может стать продуктом с защищенным географическим указанием, сообщила и.о. министра аграрной политики Ольга Трофимцева со ссылкой на проект «Географические указания в Украин»«Херсонский…
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