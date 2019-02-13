Херсонский арбуз может стать продуктом с защищенным географическим указанием (10 новостей) «Херсонский арбуз может стать продуктом с защищенным географическим указанием»

Херсонский арбуз может стать продуктом с защищенным географическим указанием, сообщила и.о. министра аграрной политики Ольга Трофимцева со ссылкой на проект "Географические указания в Украине".

Обновлено в 20:46 "Херсонские арбузы стали на шаг ближе к регистрации географического указания! Вчера в Херсоне состоялась учредительная конференция Ассоциации производителей херсонского арбуза. Семь организаций-учредителей представляют бахчеводство, экспортную деятельность и научно-исследовательскую сферу. В ближайшее время учредительные документы ассоциации будут представлены для государственной регистрации",…

Обновлено в 21:40 «Херсонские арбузы стали на шаг ближе к регистрации географического указания. Вчера в Херсоне состоялась учредительная конференция Ассоциации производителей херсонского арбуза. Семь организаций-учредителей представляют бахчеводство, экспортную деятельность и научно-исследовательскую сферу. В ближайшее время учредительные документы Ассоциации будут представлены для государственной регистрации», - говорится в сообщении проекта.