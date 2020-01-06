  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Хет-трик Роналду помог "Ювентусу" одержать разгромную победу
Спорт
Телеканал 24 Телеканал 24 ·
· Матч
Хет-трик Роналду помог "Ювентусу" одержать разгромную победу

Хет-трик Роналду помог "Ювентусу" одержать разгромную победу (2 новости и 1 видео)

«В матче восемнадцатого тура чемпионата Италии Ювентус на своем поле уверенно победил Кальяри - 4: 0. Первый тайм завершился без…»

"Ювентус" на своем поле в рамках 18 тура Серии А расправился с "Кальяри" – 4:0.

Ювентус – Кальяри 4:0

Голы: Роналду, 49, 67 (пен.), 82, Игуаин, 81

Только после перерыва хет-трик Криштиану Роналду решил исход поединка в пользу хозяев: сначала португалец забил на 49-й минуте, а чуть позже реализовал пенальти.

Арсенал – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча АПЛ
Арсенал – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча АПЛ

На 81-й минуте Гонсало Игуаин забил после паса Криштиану, а через минуту Роналду оформил свой третий мяч в игре. Этот хет-трик в ворота "Кальяри" – 56-й в карьере пятикратного обладателя "Золотого мяча" (Месси забивал по три мяча 53 раза).

Более того, Криштиану Роналду стал первым в истории топ-5 лиг Европы футболистом, который забивает 18 лет подряд. Он неизменно огорчает соперников с 2003 года.

После этой игры "Ювентус" набрал 45 очков и на время вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. У "Кальяри" шестая позиция и 29 очков.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  06.01.20, 19:47 В матче восемнадцатого тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле уверенно победил "Кальяри" - 4: 0. Первый тайм завершился без забитых голов. Но уже после перерыва хет-трик Криштиану Роналду решил…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Спорт»
&quot;Вальядолид&quot; отказался возвращать Лунин в &quot;Реал&quot;

"Вальядолид" отказался возвращать Лунин в "Реал"
Хет-трик Роналду помог &quot;Ювентусу&quot; одержать разгромную победу

Хет-трик Роналду помог "Ювентусу" одержать разгромную победу
В Манчестер Сити может оказаться еще один игрок сборной Украины

В Манчестер Сити может оказаться еще один игрок сборной Украины
Бывший тренер «Динамо» возглавил словацкий клуб

Бывший тренер «Динамо» возглавил словацкий клуб
Эпический фейл: в России вместо поражения от Канады показали запись победного финала 2011 года

Эпический фейл: в России вместо поражения от Канады показали запись…
Ведущий защитник &quot;Динамо&quot; прошел медосмотр в новом клубе

Ведущий защитник "Динамо" прошел медосмотр в новом клубе
Украинец Михайлюк провел феерический матч против своей бывшей команды: видео

Украинец Михайлюк провел феерический матч против своей бывшей команды: видео
&quot;Ливерпуль&quot; победил &quot;Эвертон&quot; благодаря невероятному голу 18-летнего футболиста – видео

"Ливерпуль" победил "Эвертон" благодаря невероятному голу 18-летнего футболиста – видео
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В ярком купальнике: Оля Полякова показала сногшибательное фото из Майами

В ярком купальнике: Оля Полякова показала сногшибательное фото из Майами
В Кривом Роге мужчина устроил стрельбу в магазине: пострадала продавщица

В Кривом Роге мужчина устроил стрельбу в магазине: пострадала продавщица
МАГАТЭ продолжит мониторинг иранских ядерных объектах

МАГАТЭ продолжит мониторинг иранских ядерных объектах
Погода на Рождество: в каких регионах будет снег

Погода на Рождество: в каких регионах будет снег
НАТО не принимало участия в ликвидации Сулеймани, - Столтенберг

НАТО не принимало участия в ликвидации Сулеймани, - Столтенберг
ХАДСОН-ОДОИ: «Очень рад, что мы одержали победу над Ноттингем Форест»

ХАДСОН-ОДОИ: «Очень рад, что мы одержали победу над Ноттингем Форест»
Пожары в Австралии: Украина выразила готовность помочь

Пожары в Австралии: Украина выразила готовность помочь
ФОТО. Ты все знаешь! Супруга Буяльского нежным фото поздравила мужа

ФОТО. Ты все знаешь! Супруга Буяльского нежным фото поздравила мужа
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.