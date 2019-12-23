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Хилари Дафф вышла замуж за отца своего ребёнка

Хилари Дафф вышла замуж за отца своего ребёнка (3 новости)

«Возлюбленные сыграли свадьбу в Голливуде»

На фото новоиспеченные супруги позируют на фоне машины с надписью "Молодожены".

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  23.12.19, 09:44 Возлюбленные сыграли свадьбу в Голливуде.
ТСН ТСН  ·  23.12.19, 10:52 Актриса подтвердила, что вышла замуж за Мэттью Кому.
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