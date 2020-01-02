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Хиллари Клинтон стала ректором британского университета

Хиллари Клинтон стала ректором британского университета (6 новостей)

«Клинтон будет занимать должность ректора в течение 5 лет»

На должности канцлера Королевского университета Квинс в Белфасте экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон будет выполнять роль посла и советника, а также выполнять церемониальную функцию.Бывший государственный секретарь США, 72-летняя Хиллари Клинтон стала канцлером (ректором) Королевского университета Квинс в Белфасте (Северная Ирландия). Об этом 2 января проинформировал сайт учебного заведения.

"Клинтон, получившая почетную докторскую степень от Квинс в октябре 2018 года, станет ...первой женщиной-канцлером университета. ...Клинтон будет служить новым канцлером университета в течение пяти лет, начиная с 1 января 2020 года", сказано в сообщении.

Экс-госсекретарь, комментируя свое назначение, отметила, что университет Квинс место, к которому она "очень привязана" и с которым у нее сложились "крепкие отношения".

В университете объяснили, что канцлер выполняет три основные роли церемониальную, что включает председательство на собраниях; роль посла, помогающего "открывать двери" для университета; советника.

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С января 1993 года по январь 2001 года Клинтон была первой леди США, в эти годы пост президента занимал ее муж Билл.

Государственным секретарем США Хиллари была в 2009 2013 годы.

В 2016 году Клинтон проиграла Дональду Трампу выборы президента США. На выборах 2020 года она баллотироваться отказалась.

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УНН УНН  ·  02.01.20, 21:30 Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон стала ректором университета Квинс. Соответствующее сообщение появилось сегодня на сайте университета."Университет Квинс сегодня объявил о назначении секретаря Хиллари…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  02.01.20, 21:50 Клинтон будет занимать должность ректора в течение 5 лет
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  02.01.20, 22:09 Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон стала ректором британского университета Квинс. Она – 11 руководитель учебного заведения и первая женщина на этом посту. О назначении сообщили на сайте университета…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  02.01.20, 23:56 Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон стала ректором университета Квинс в британском Белфасте (Северная Ирландия). Об этом сообщается на сайте Queen’s University Belfast."Клинтон, получившая почетную…
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Телеграф Телеграф  ·  03.01.20, 00:56 Хиллари Клинтон стала ректором британского университета.
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