  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Хирурги из Киева и США бесплатно прооперируют детей с патологией "заячья губа", - КГГА
Общество
Багнет Багнет ·
· Хирург · Май · Ребенок
Хирурги из Киева и США бесплатно прооперируют детей с патологией "заячья губа", - КГГА

Хирурги из Киева и США бесплатно прооперируют детей с патологией "заячья губа", - КГГА (4 новости)

«В конце мая украинские хирурги вместе с американскими коллегами бесплатно прооперируют около 20 детей с патологией заячья губа. Благотворительный проект…»

В конце мая украинские хирурги вместе с американскими коллегами бесплатно прооперируют около 20 детей с патологией "заячья губа", сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"Хирургическое лечение детей до 5 лет с синдромом "заячья губа" будет проходить в Институте хирургии Валихновского с участием Заслуженного врача Украины хирурга Ростислава Валихновского", – сказано в сообщении на странице мэрии.

Отмечается, что благотворительный проект реализуется в сотрудничестве с одним из крупнейших медицинских фондов мира - Harvard Medical School, который представит в Киеве доктор хирург Геннадий Фузайлов (Gennadiy Fuzaylov). КГГА выступает информационным и идеологическим партнером мероприятия.

"Городская власть всесторонне поддерживает благотворительные проекты. Сегодня мы имеем прекрасный пример доброй воли одной из частных клиник: будут проведены пластические операции детям с врожденной патологией. Ведь мы только можем представить, насколько деликатной для детей и подростков является тема внешности. И если пример этой клиники станет мотиватором для других коммерческих предприятий действовать совместно, участвовать в городских проектах - мы гарантируем поддержку и сотрудничество", - отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Миньоны Путина: Лепс, Билан и
Миньоны Путина: Лепс, Билан и "Хирург" засветились на открытии…

Совместная украинско-американская программа имеет целью - благотворительно помочь украинским пациентам, имеющим диагноз "заячья губа", обеспечить высокое качество хирургической помощи, а также стать долговременной и многогранной программой для лучшего понимания причин врожденных аномалий и профилактики этого заболевания у детей.

"Для всех пациентов, которые будут отобраны для участия в проекте, хирургическое вмешательство и пребывание в клинике бесплатное", – добавили в КГГА.

ФОТО К НОВОСТИ: «Хирурги из Киева и США бесплатно прооперируют детей с патологией "заячья губа", - КГГА»
Фото Киевские хирурги вместе с коллегами из США бесплатно прооперируют детей с патологией "заячья губа"
Фото Хирурги из Киева и США бесплатно прооперируют детей с патологией "заячья губа", - КГГА
Фото В Киеве будут бесплатно оперировать детей с патологией "заячья губа"
Фото В Киеве хирурги бесплатно прооперируют около 20 детей с патологией "заячья губа"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  24.04.19, 10:30 В конце мая украинские хирурги вместе с американскими коллегами бесплатно прооперируют около 20 детей с патологией "заячья губа". Благотворительный проект реализуется в сотрудничестве с одной из крупнейших…
Канал 112 Канал 112  ·  24.04.19, 10:41 В конце мая украинские хирурги вместе с американскими коллегами бесплатно прооперируют около 20 детей с патологией "заячья губа". Об этом сообщает портал КГГА. Благотворительный проект реализуется в сотрудничестве…
Комментарии Комментарии  ·  24.04.19, 11:35 Хирургическое лечение будет проходить в Институте хирургии Валихновског В конце мая украинские хирурги вместе с американскими коллегами бесплатно прооперируют около  детей с патологией "заячья губа".…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Посольство України вимагає вибачень від чеського видання через матеріал про Зеленського

Посольство України вимагає вибачень від чеського видання через матеріал про…
Хирурги из Киева и США бесплатно прооперируют детей с патологией &quot;заячья губа&quot;, - КГГА

Хирурги из Киева и США бесплатно прооперируют детей с патологией…
Число жертв терактов на Шри-Ланке достигло 359 человек

Число жертв терактов на Шри-Ланке достигло 359 человек
Один украинский воин погиб и один ранен во время вражеской атаки на Донбассе. Уничтожены 4 террориста, за сутки - 9 обстрелов, - штаб

Один украинский воин погиб и один ранен во время вражеской…
Минздрав: Остановить медреформу невозможно

Минздрав: Остановить медреформу невозможно
Один украинский военный погиб, еще один ранен в результате вражеских обстрелов на Донбассе

Один украинский военный погиб, еще один ранен в результате вражеских…
Спустили на воду новый разведывательный корабль

Спустили на воду новый разведывательный корабль
Tesla намерена запустить сервис беспилотного такси в 2020 году

Tesla намерена запустить сервис беспилотного такси в 2020 году
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Холостяк&quot; Добрынин разделся и заставил фанаток мечтать

"Холостяк" Добрынин разделся и заставил фанаток мечтать
Пограничники рассказали о ситуации в Керченском проливе

Пограничники рассказали о ситуации в Керченском проливе
В Запорожье злоумышленники ограбили супружескую пару

В Запорожье злоумышленники ограбили супружескую пару
Жители Великого Дальника жалуются на кражи из автомобилей: воруют даже возле опорного пункта полиции

Жители Великого Дальника жалуются на кражи из автомобилей: воруют даже…
В Германии каждая третья новорожденная девочка может дожить до 100 лет

В Германии каждая третья новорожденная девочка может дожить до 100…
&quot;Переобуваем&quot; автомобиль правильно

"Переобуваем" автомобиль правильно
У Путина рассказали, как будут сотрудничать с Зеленским

У Путина рассказали, как будут сотрудничать с Зеленским
&quot;Кто носит мамины вещи?&quot; Вера Брежнева умилила греческими каникулами с дочкой

"Кто носит мамины вещи?" Вера Брежнева умилила греческими каникулами с…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.