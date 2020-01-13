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Украина
Фокус Фокус · · Обновлено в 22:15
· Вода · Горячая вода
Хлынула горячая вода: в Киеве затопило огромный торговый центр – фото

Хлынула горячая вода: в Киеве затопило огромный торговый центр – фото (6 новостей)

«Вокруг здания ТРЦ плотные клубы пара»

В Киеве прорвало трубу с горячей водой и затопило торговый центр Ocean Plaza. Об этом сообщает Информатор. Инцидент случился около 20:45. Очевидцы сообщают, что кипяток быстро заполнил нулевой этаж Ocean Plaza. Посетители не смогли без последствий покинуть здание. По предварительной информации, пострадали автомобили, которые были припаркованы возле ТРЦ. В результате прорыва провалился асфальт и на дороге образовались две огромные ямы. В одну из них попал автобус "Богдан". Дорога перекрыта. На месте работают коммунальные службы, также дежурят правоохранители, сотрудники ГСЧС и врачи. Как ранее писал Фокус: Этим летом в Киеве на ул. Лютеранской около Офиса президента из-за проблем с коммуникациями провалился асфальт. В Киеве на Демеевской площади микроавтобус Volkswagen на ходу провалился под землю. 18 июня в центре Киева автомобили Citroen и Volkswagen провалились под асфальт. Водитель последнего сумел самостоятельно выехать из провала.

Обновлено в 21:59 В Киеве прорвало трубу с горячей водой и затопило торговый центр Ocean Plaza. Об этом сообщает Информатор. Инцидент случился около 20:45. Очевидцы сообщают, что кипяток быстро заполнил нулевой этаж Ocean Plaza. Посетители не смогли без последствий покинуть здание. По предварительной информации, пострадали автомобили,…

Обновлено в 22:15

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  13.01.20, 20:05 Также затопило первый этаж торгового центра "Ocean Plaza"
Факты Факты  ·  13.01.20, 21:02 Вокруг здания ТРЦ плотные клубы пара
Главред Главред  ·  13.01.20, 21:30 В Голосевском районе Киева затопило горячей водой крупный ТРЦ Ocean Plaza. По информации Киев оперативный в Facebook, в торговый комплекс хлынула горячая вода. Причину ЧП пока не сообщают.
Униан Униан  ·  13.01.20, 21:39 На опубликованном видео видно, что территория рядом с торговым центром затоплена горячей водой.
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