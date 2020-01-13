Хлынула горячая вода: в Киеве затопило огромный торговый центр – фото

В Киеве прорвало трубу с горячей водой и затопило торговый центр Ocean Plaza. Об этом сообщает Информатор. Инцидент случился около 20:45. Очевидцы сообщают, что кипяток быстро заполнил нулевой этаж Ocean Plaza. Посетители не смогли без последствий покинуть здание. По предварительной информации, пострадали автомобили, которые были припаркованы возле ТРЦ. В результате прорыва провалился асфальт и на дороге образовались две огромные ямы. В одну из них попал автобус "Богдан". Дорога перекрыта. На месте работают коммунальные службы, также дежурят правоохранители, сотрудники ГСЧС и врачи. Как ранее писал Фокус: Этим летом в Киеве на ул. Лютеранской около Офиса президента из-за проблем с коммуникациями провалился асфальт. В Киеве на Демеевской площади микроавтобус Volkswagen на ходу провалился под землю. 18 июня в центре Киева автомобили Citroen и Volkswagen провалились под асфальт. Водитель последнего сумел самостоятельно выехать из провала.

Обновлено в 21:59 В Киеве прорвало трубу с горячей водой и затопило торговый центр Ocean Plaza. Об этом сообщает Информатор. Инцидент случился около 20:45. Очевидцы сообщают, что кипяток быстро заполнил нулевой этаж Ocean Plaza. Посетители не смогли без последствий покинуть здание. По предварительной информации, пострадали автомобили,…

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