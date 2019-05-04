Холод и недоедание: Балух написал о жестком отношении в тюрьме РФ (4 новости) «Украинский политзаключенный Владимир Балух написал письмо активистке Юлии Лоренс, в котором пожаловался на тяжелые условия содержания в колонии. Об этом сообщает Крымская…»

В письме из российской колонии украинский политзаключенный Владимир Балух написал, что полтора месяца питается только хлебом, рассказали в Крымской правозащитной группе.Украинский политзаключенный Владимир Балух в письме активистке Юлии Лоренц рассказал о тяжелых условиях в российской колонии. Об этом сообщила 4 мая в Facebook Крымская правозащитная группа.

"Что касается путешествия без теплых вещей, то это оказалось куда более комфортным, чем пребывание в самой колонии. Никогда раньше не доводилось переживать такой концентрации ощущения холода на единицу прожитого (просуществованного) времени. Меня здесь уже три недели содержат в ШИЗО (штрафной изолятор. "ГОРДОН"), и если поначалу хоть была возможность хоть как-то нагреть отдельный участок тела, переплетшись с трубой отопления в камере, то с 16-го числа отопление отключили", цитируют Балуха правозащитники.

Они отметили, что Балух назвал происходящее "испытанием не из легких" как для "теплолюбивого южанина".

В письме политзаключенный также написал, что последние полтора месяца питается только хлебом, потому что передачи в ШИЗО запрещены.

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Фермер из Раздольненского района Крыма Владимир Балух был задержан после обыска в декабре 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки.

В августе 2017 года против Балуха открыли еще одно уголовное дело по заявлению начальника Раздольненского изолятора временного содержания Валерия Ткаченко, который утверждал, что активист его избил. По информации защиты украинца, Ткаченко сам напал на Балуха, ударил его и оскорбил.

Адвокаты и правозащитники утверждают, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.

В июле 2018 года по совокупности двух уголовных дел Балуха приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тыс. руб. (около 4 тыс. грн). В своем последнем слове украинец заявил о политическом мотиве преследования. В октябре так называемый Верховный суд в оккупированном Крыму сократил срок тюремного заключения Балуха на один месяц.

В феврале 2019 года Балуха перевезли из Крыма в Россию. В начале марта стало известно, что отбывать наказание украинец будет в одной из колоний в Тверской области. "В Твери достаточно жесткие колонии, которые находятся под администрацией, и, соответственно, там частые случаи применения насилия к заключенным", рассказывала адвокат Балуха Ольга Динзе.

Правозащитники считают, что этапирование Балуха в Россию нарушает не только международное гуманитарное право, но и законы самой РФ. Согласно ст. 73 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, осужденные к лишению свободы должны отбывать наказание в исправительных учреждениях в пределах территории субъекта РФ, в котором они проживали или были осуждены.

30 марта Балуха привезли в колонию города Торжок Тверской области.

4 апреля его поместили в ШИЗО.