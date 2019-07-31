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Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 18:08
· Мэр
Холодницкий подал апелляцию на оправдательный приговор Труханову по делу одесского завода "Краян"

Холодницкий подал апелляцию на оправдательный приговор Труханову по делу одесского завода "Краян" (12 новостей)

«САП заявляет, что имеет достаточно доказательств для обвинительного приговора»

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий требует отменить оправдательный приговор для одесского мэра Геннадия Труханова и других фигурантов дела о покупке в коммунальную собственность Одессы завода "Краян".31 июля глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подал апелляционную жалобу на решение Малиновского райсуда Одессы в деле о хищении бюджетных средств во время покупки админздания завода "Краян", информирует пресс-служба САП в Facebook.

"Требования апелляционной жалобы касаются необходимости отмены необоснованного оправдательного приговора и вынесения нового, согласно которому признать виновными лиц, оправдано судом первой инстанции, и назначить наказание, указанное прокурорами в судебных прениях", сказано в сообщении.

В САП отметили, что во время анализа текста приговора было установлено достаточно оснований для его отмены.

"Суд в приговоре даже не принял решения по поводу производства в отношении юридического лица ООО "Девелопмент Элит", что является обязательным при принятии оправдательного приговора в соответствии с ч. 4 ст. 374 Уголовного процессуального кодекса Украины", отметили в ведомстве.

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По сообщению САП, на качестве рассмотрения дела сказалось "форсирование" судебных слушаний.

"После судебных прений в совещательной комнате судьи находились меньше, чем зачитывали приговор, сумев за три рабочих дня оценить около сотни томов доказательств и написать более 370 страниц приговора", подчеркнули в САП.

По данным следствия, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание завода "Краян" за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года купила его на аукционе, организованном ликвидатором предприятия, за 11,5 млн грн. Полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании, как утверждают в прокуратуре, с признаками фиктивности.

3 октября 2018 года в НАБУ сообщили, что прокуроры САП вручили восьми подозреваемым, среди которых мэр Одессы, обвинительный акт по делу завода "Краян". 5 октября стало известно, что прокуратура передала в одесский суд обвинительный акт в отношении Труханова.

14 ноября Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать уголовное производство в отношении Труханова и других чиновников Одесского горсовета.

В мае 2019-го САП согласовала изменение обвинения и снизила сумму ущерба до 92,6 млн грн.

25 июня 2019 года на заседании Малиновского районного суда Одессы представитель государственного обвинения во время дебатов запросил для Труханова наказание в виде 12 лет тюремного заключения, для других обвиняемых от семи до 11 лет.

Кроме того, прокуроры просили конфисковать имущество фигурантов дела и запретить им занимать государственные должности в течение трех лет.

9 июля суд завершил оглашение оправдательного приговора на 400 страниц Труханов и остальные подозреваемые признаны невиновными, состав уголовного правонарушения в их действиях не доказан.

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Обновлено в 18:05 Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подал апелляцию на приговор Одесскому городскому голове Геннадию Труханову и других фигурантов дела одесского «Краяна». Об этом 31 июля сообщает пресс-служба САП. «Только анализом содержания самого приговора установлено достаточно оснований для его отмены (неполнота судебного разбирательства, несоответствие выводов…

Обновлено в 18:08 Назар Холодницкий подал апелляцию относительно оправдательного приговора суда Одессы по делу "Краяна".

ФОТО К НОВОСТИ: «Холодницкий подал апелляцию на оправдательный приговор Труханову по делу одесского завода "Краян"»
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ТСН ТСН  ·  31.07.19, 16:12 САП заявляет, что имеет достаточно доказательств для обвинительного приговора.
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