Холодницкий подал апелляцию на оправдательный приговор Труханову по делу одесского завода "Краян"

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий требует отменить оправдательный приговор для одесского мэра Геннадия Труханова и других фигурантов дела о покупке в коммунальную собственность Одессы завода "Краян".31 июля глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подал апелляционную жалобу на решение Малиновского райсуда Одессы в деле о хищении бюджетных средств во время покупки админздания завода "Краян", информирует пресс-служба САП в Facebook.
"Требования апелляционной жалобы касаются необходимости отмены необоснованного оправдательного приговора и вынесения нового, согласно которому признать виновными лиц, оправдано судом первой инстанции, и назначить наказание, указанное прокурорами в судебных прениях", сказано в сообщении.
В САП отметили, что во время анализа текста приговора было установлено достаточно оснований для его отмены.
"Суд в приговоре даже не принял решения по поводу производства в отношении юридического лица ООО "Девелопмент Элит", что является обязательным при принятии оправдательного приговора в соответствии с ч. 4 ст. 374 Уголовного процессуального кодекса Украины", отметили в ведомстве.
По сообщению САП, на качестве рассмотрения дела сказалось "форсирование" судебных слушаний.
"После судебных прений в совещательной комнате судьи находились меньше, чем зачитывали приговор, сумев за три рабочих дня оценить около сотни томов доказательств и написать более 370 страниц приговора", подчеркнули в САП.
По данным следствия, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание завода "Краян" за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года купила его на аукционе, организованном ликвидатором предприятия, за 11,5 млн грн. Полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании, как утверждают в прокуратуре, с признаками фиктивности.
3 октября 2018 года в НАБУ сообщили, что прокуроры САП вручили восьми подозреваемым, среди которых мэр Одессы, обвинительный акт по делу завода "Краян". 5 октября стало известно, что прокуратура передала в одесский суд обвинительный акт в отношении Труханова.
14 ноября Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать уголовное производство в отношении Труханова и других чиновников Одесского горсовета.
В мае 2019-го САП согласовала изменение обвинения и снизила сумму ущерба до 92,6 млн грн.
25 июня 2019 года на заседании Малиновского районного суда Одессы представитель государственного обвинения во время дебатов запросил для Труханова наказание в виде 12 лет тюремного заключения, для других обвиняемых от семи до 11 лет.
Кроме того, прокуроры просили конфисковать имущество фигурантов дела и запретить им занимать государственные должности в течение трех лет.
9 июля суд завершил оглашение оправдательного приговора на 400 страниц Труханов и остальные подозреваемые признаны невиновными, состав уголовного правонарушения в их действиях не доказан.
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Обновлено в 18:05 Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подал апелляцию на приговор Одесскому городскому голове Геннадию Труханову и других фигурантов дела одесского «Краяна». Об этом 31 июля сообщает пресс-служба САП. «Только анализом содержания самого приговора установлено достаточно оснований для его отмены (неполнота судебного разбирательства, несоответствие выводов…
Обновлено в 18:08 Назар Холодницкий подал апелляцию относительно оправдательного приговора суда Одессы по делу "Краяна".