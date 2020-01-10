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Холодов системно атакует рынок табачных изделий стабилизированный Зеленским - СМИ

Холодов системно атакует рынок табачных изделий стабилизированный Зеленским - СМИ (3 новости)

«Нардеп от Слуги народа лоббирует повышение маржи для торговцев сигаретами»

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов продолжает лоббировать интересы своего табачного бизнеса, из которого, по его же словам, вышел 2-3 года назад. Об этом сообщает hubs.ua со ссылкой на поправку Холодова к закону законопроекту №1209-1.

Согласно тексту поправки, автор предлагает в 2020-2025 годах наделить торговцев сигаретами правом "…превышать при реализации табачных изделий максимальные розничные цены, установленные на эти изделия в соответствии с законодательством, не более чем на 15%", пишет "УНИАН".

С учетом акцизного налога превышение конечной стоимости сигарет от "максимальной розничной" может превысить 15% уже в следующем году, отмечает СМИ.

Холодов инициировал внесение правки 10 декабря, на заседании рабочей группы при Комитете ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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Ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" выяснили, что Холодов основал на Кипре фирму Reineweg. Адрес регистрации совпадает с адресом частного дома, принадлежащим семье нардепа. Указанной фирме опосредованно принадлежит сеть табачных киосков в Киеве.

Журналисты также указывают: поправка Холодова к закону №1209-1 не первая его законодательная инициатива об увеличении прибыльности табачного бизнеса.

Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировало в отношении нардепа уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 УК Украины – злоупотребление властью или служебных положением.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  10.01.20, 07:54 Нардеп от "Слуги народа" лоббирует повышение маржи для торговцев сигаретами
Униан Униан  ·  10.01.20, 09:03 Холодов продолжает лоббировать интересы своего табачного бизнеса, из которого, по его же словам, вышел 2-3 года назад.
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