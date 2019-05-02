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Холокост: новые поколения не допустят повторения Катастрофы

Холокост: новые поколения не допустят повторения Катастрофы (5 новостей)

«О жертвах Катастрофы в Израиле помнят всегда, а не только по памятным датам. И эта память помогает растить новые поколения…»

Вчера вечером, 1 мая, Израиль начал отмечать День памяти Холокоста - Йом ха-зикарон ле-Шоа ве-ле-гвура.

Ровно в 20:00 вчера началась поминальная церемония в мемориальном комплексе «Яд Вашем» при участии президента и премьер-министра Израиля, а также переживших Холокост вместе с детьми и их семьями. Как и каждый год ранее, во время этой церемонии 6 избранных человек – выживших в Катастрофе - зажгли 6 факелов в память о 6 млн погибших евреев.А уже сегодня в 10:00 по всей стране прозвучит сирена, и страна на две минуты замрет в память о шести миллионах убитых нацистами евреев. Остановятся люди, встанут машины, прервутся все действия. Да, во время звучания сирены все граждане Израиля, где бы они не находились, в городе или на трассе, остановятся и почтят погибших двумя минутами молчания. Это не просто формальность, а реальная дань памяти.Кроме этого по всему Израилю пройдет множество мероприятий. Например в школах состоятся встречи с выжившими, дискуссии в классах, выставки, посвященные свидетельствам о Катастрофе. В этом году будет проведена акция «У каждого имени есть свеча», в рамках которого 800 тысяч школьников зажгут свечи в память о жертвах Холокоста. Ученики будут зажигать именные свечи, посвященные конкретным погибшим, дома, вместе с родителями. А еще около шести тысяч школьников примут участие в марше по маршруту от «Яд ва-Шема» до горы Герцля, в конце которого состоится митинг возле монумента «Последний потомок». Израиль напоминает всем живущим гражданам Израиля о трагедии Холокоста и о том, какую цену заплатил еврейский народ за то, что не смог себя защитить. Память и уважение к погибшим в Катастрофе важная и неотъемлемая часть воспитаня подрастающего поколения. Это тот самый элемент, который входит в общую систему историко-патриотического воспитания и это то, что может стать примером для подражания в Украине. Надо признать, что этим направлением в Израиле занимаются давно и системно, а искренний патриотизм израильтян - это часть общей системы выживания Израиля окруженного враждебными соседями. Так же в Израиле помнят и поминают всех павших воинов Израиля и жертв терроризма, погибших при исполнении служебных обязанностей. И для этого так же есть отдельный памятный день. Но сегодня речь о жертвах Холокоста.О жертвах Катастрофы в Израиле помнят всегда, а не только по памятным датам. И эта память помогает растить новые поколения израильтян, которые не допустят повторение Катастрофы. Никогда и никому.

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UAinfo UAinfo  ·  02.05.19, 10:08 О жертвах Катастрофы в Израиле помнят всегда, а не только по памятным датам. И эта память помогает растить новые поколения израильтян, которые не допустят повторение Катастрофы. Никогда и никому.
048.ua 048.ua  ·  02.05.19, 11:57 В четверг, 2 мая, на углу улиц Дерибасовская и Преображенская одесситы собрались почтить память Андрея Бирюкова и десятника Правого сектора Игоря Иванова, которые погибли во время противостояний 2 мая…
Обозреватель Обозреватель  ·  02.05.19, 12:05 Память и уважение к погибшим в Катастрофе важная и неотъемлемая часть воспитания подрастающего поколения. Это тот самый элемент, который входит в общую систему историко-патриотического воспитания
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