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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 22:36
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Холостяк 10 сезон: кто победил в финале романтического шоу

Холостяк 10 сезон: кто победил в финале романтического шоу (6 новостей)

«Победительницей 10 сезона шоу стала Даша»

Все поклонники романтического телешоу "Холостяк" 10 сезон с нетерпением ожидали грандиозный финал и наконец это произошло. В пятницу, 22 мая, главный герой шоу Максим Михайлюк сделал важный выбор и выбрал среди двух участниц только одну. Как прошел грандиозный финал – читайте в материале LifeStyle 24.

До последнего эфира шоу "Холостяк" 10 сезон дошли две харизматичные красавицы – Дана и Даша. Хотя на протяжении всего проекта Максим Михайлюк пытался найти свою любовь среди 16 девушек. Так смог ли он сделать выбор и какая из девушек получит желанную победу и сердце Максима – читайте ниже.

Экстремальное свидание с Дашей и серьезная ссора

Максим признался, что у пары есть традиция – пробовать что-то впервые вместе. На этот раз у них было экстремальное свидание в Барселоне – они должны были поплавать вместе с акулами в океанариуме. Перед погружением паре провели инструктаж. Даша очень волновалась, но не показывала это холостяку. Максим и Даша должны были находиться в клетке рядом с акулами, однако в результате пара проплыла возле акул. Это было очень страшно и экстремально, хотя и понравилось участникам.

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Допис, поширений Холостяк СТБ (@holostyakstb) 22 Тра 2020 р. о 9:16 PDT

После этого Максим пригласил Дашу подняться на гору, откуда открываются красивые виды на Барселону. Пара поднималась в кабинке, наслаждаясь видами и целуясь. Однако атмосферу испортила Даша, которая сказала, что это, вероятно, их последнее свидание. Максиму показалось, что она прощается с ним, однако, скорее всего, она неправильно выразилась. В результате, пара поссорилась, но после серьезного конфликта Даша все же извинилась.

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Допис, поширений Холостяк СТБ (@holostyakstb) 22 Тра 2020 р. о 9:54 PDT

Свой вечер Максим и Даша решили провести в спокойной и романтической атмосфере за ужином. Даша решила показать Максиму картину, которая ассоциировалась с их первым свиданием. Однако между парой снова возникло недоразумение, они начали ссориться из-за ревности и несказанных словах о чувствах. После этого холостяк шоу внезапно решил завершить свидание и ушел, оставив Дашу в одиночестве. Девушка начала плакать и жалеть о своих словах.

Романтическое свидание с Даной и страсть в постели

Девушка аж летела на встречу Максиму. Пара прогулялась по Барселоне и много общалась. Холостяк подготовил сюрприз Дане – они поехали на фабрику заготовки вина и должны были разрисовать бокалы для шампанского. Это было очень весело и увлекло пару на определенное время. После этого они пошли на экскурсию по фабрике вина и должны были сделать собственную бутылку вина. Максима и Дану это настол

Обновлено в 22:25 В пятницу, 22 мая, прошел последний выпуск шоу "Холостяк", финал которого, как и весь проект, запомнился всем зрителям.А покорила сердце пилота Максима Михайлюка – Даша Ульянова.

Обновлено в 22:36 Максим признался в чувствах. Его сердце отдало предпочтение Даше. Таким образом, Дарья победила в 10 сезоне проекта "Холостяк".

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Главред Главред  ·  22.05.20, 21:51 Шоу Холостяк 10 сезон проходил с 6 марта по 22 мая 2020 мая. Американский украинец Макс искал себе девушку на шоу канала СТБ. В финал прошли Дана и Даша - чувственная и эмоциональная девушки,...
Униан Униан  ·  22.05.20, 21:58 Победительницей 10 сезона шоу стала Даша.
Сегодня Сегодня  ·  22.05.20, 22:01 В эту пятницу, 22 мая, состоялся финал юбилейного сезона самого романтического шоу Украины "Холостяк-10". В финальном выпуске проекта за сердце главного героя Максима Михайлюка боролись две девушки -…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  22.05.20, 22:36 Максим признался в чувствах. Его сердце отдало предпочтение Даше. Таким образом, Дарья победила в 10 сезоне проекта "Холостяк".
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