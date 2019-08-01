Хомчак: единичные обстрелы на Донбассе не нарушают "хлебное перемирие" (7 новостей) «Политические спекуляции на этой теме неуместны, заявил главнокомандующий ВСУ»

Единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе со стороны сепаратистов пока нельзя назвать срывом достигнутых в Минске договоренностей, политические спекуляции на этой теме неуместны. Об этом заявил начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 1 августа.

"Части и подразделения Объединенных сил демонстрируют твердую позицию по обеспечению устойчивого режима прекращения огня. За 11 суток, прошедших с начала перемирия, боевых потерь среди личного состава нет. Вместе с тем, еще наблюдаются единичные случаи нарушений режима тишины со стороны наемников и оккупантов", – сказал Хомчак.

Хомчак считает, что в целом текущую ситуацию нельзя назвать срывом договоренностей, которые были достигнуты в Минске.

"Они (договоренности о перемирии с 21 июля – ред.), как видим, работают. И поэтому отдельные политические спекуляции на этой теме неуместны и вредны для дальнейшего выполнения задач подразделениями операции Объединенных сил", – указал он.

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При этом Хомчак подчеркнул, что в случае критического обострения ситуации на линии соприкосновения подразделения Вооруженных сил Украины готовы к адекватным и быстрым действиям в ответ на угрозы со стороны врага.

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Обновлено в 14:58 Единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе со стороны оккупационных войск пока нельзя назвать срывом достигнутых в Минске договоренностей

Обновлено в 15:27 По словам Хомчака, подразделения Вооруженных сил Украины готовы к адекватным и быстрым действиям в ответ на угрозы со стороны врага.