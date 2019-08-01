Хомчак: единичные обстрелы на Донбассе не нарушают "хлебное перемирие"

Единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе со стороны сепаратистов пока нельзя назвать срывом достигнутых в Минске договоренностей, политические спекуляции на этой теме неуместны. Об этом заявил начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 1 августа.
"Части и подразделения Объединенных сил демонстрируют твердую позицию по обеспечению устойчивого режима прекращения огня. За 11 суток, прошедших с начала перемирия, боевых потерь среди личного состава нет. Вместе с тем, еще наблюдаются единичные случаи нарушений режима тишины со стороны наемников и оккупантов", – сказал Хомчак.
Хомчак считает, что в целом текущую ситуацию нельзя назвать срывом договоренностей, которые были достигнуты в Минске.
"Они (договоренности о перемирии с 21 июля – ред.), как видим, работают. И поэтому отдельные политические спекуляции на этой теме неуместны и вредны для дальнейшего выполнения задач подразделениями операции Объединенных сил", – указал он.
При этом Хомчак подчеркнул, что в случае критического обострения ситуации на линии соприкосновения подразделения Вооруженных сил Украины готовы к адекватным и быстрым действиям в ответ на угрозы со стороны врага.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Обновлено в 14:58 Единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе со стороны оккупационных войск пока нельзя назвать срывом достигнутых в Минске договоренностей
Обновлено в 15:27 По словам Хомчака, подразделения Вооруженных сил Украины готовы к адекватным и быстрым действиям в ответ на угрозы со стороны врага.