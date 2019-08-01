  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Хомчак: единичные обстрелы на Донбассе не нарушают "хлебное перемирие"
Политика
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 15:27
· Сепаратизм · Договоренность · Ситуация на Донбассе
Хомчак: единичные обстрелы на Донбассе не нарушают "хлебное перемирие"

Хомчак: единичные обстрелы на Донбассе не нарушают "хлебное перемирие" (7 новостей)

«Политические спекуляции на этой теме неуместны, заявил главнокомандующий ВСУ»

Единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе со стороны сепаратистов пока нельзя назвать срывом достигнутых в Минске договоренностей, политические спекуляции на этой теме неуместны. Об этом заявил начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 1 августа.

"Части и подразделения Объединенных сил демонстрируют твердую позицию по обеспечению устойчивого режима прекращения огня. За 11 суток, прошедших с начала перемирия, боевых потерь среди личного состава нет. Вместе с тем, еще наблюдаются единичные случаи нарушений режима тишины со стороны наемников и оккупантов", – сказал Хомчак.

Хомчак считает, что в целом текущую ситуацию нельзя назвать срывом договоренностей, которые были достигнуты в Минске.

"Они (договоренности о перемирии с 21 июля – ред.), как видим, работают. И поэтому отдельные политические спекуляции на этой теме неуместны и вредны для дальнейшего выполнения задач подразделениями операции Объединенных сил", – указал он.

Facebook будет блокировать контент с проявлениями белого национализма…
Facebook будет блокировать контент с проявлениями белого национализма…

При этом Хомчак подчеркнул, что в случае критического обострения ситуации на линии соприкосновения подразделения Вооруженных сил Украины готовы к адекватным и быстрым действиям в ответ на угрозы со стороны врага.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Обновлено в 14:58 Единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе со стороны оккупационных войск пока нельзя назвать срывом достигнутых в Минске договоренностей

Обновлено в 15:27 По словам Хомчака, подразделения Вооруженных сил Украины готовы к адекватным и быстрым действиям в ответ на угрозы со стороны врага.

ФОТО К НОВОСТИ: «Хомчак: единичные обстрелы на Донбассе не нарушают "хлебное перемирие"»
Фото Ситуацию на Донбассе нельзя назвать срывом перемирия – Генштаб
Фото Хомчак: единичные обстрелы на Донбассе не нарушают "хлебное перемирие"
Фото Единичные обстрелы оккупантов на Донбассе пока нельзя назвать срывом перемирия - Генштаб
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  01.08.19, 12:21 Единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе со стороны оккупационных войск с 00:01 21 июля пока нельзя назвать срывом достигнутых в Минске договоренностей, политические спекуляции на этой теме неуместны…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  01.08.19, 12:58 Политические спекуляции на этой теме неуместны, заявил главнокомандующий ВСУ.
РБК Украина РБК Украина  ·  01.08.19, 13:06 Единичные случаи нарушение режима прекращения огня на Донбассе со стороны оккупационных войск с 21 июля пока нельзя назвать срывом согласованного в Минске "хлебного перемирия". Об этом заявил главнокомандующий…
Фокус Фокус  ·  01.08.19, 14:22 "Единичные случаи" нарушения режима прекращения огня на Донбассе со стороны боевиков пока нельзя назвать срывом согласованного в Минске "хлебного перемирия". Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  01.08.19, 14:58 Единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе со стороны оккупационных войск пока нельзя назвать срывом достигнутых в Минске договоренностей
Униан Униан  ·  01.08.19, 15:27 По словам Хомчака, подразделения Вооруженных сил Украины готовы к адекватным и быстрым действиям в ответ на угрозы со стороны врага.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Госуправление делами возглавил бывший КВНщик

Госуправление делами возглавил бывший КВНщик
Суд во второй раз отказался арестовывать имущество Ющенко

Суд во второй раз отказался арестовывать имущество Ющенко
Хомчак: единичные обстрелы на Донбассе не нарушают &quot;хлебное перемирие&quot;

Хомчак: единичные обстрелы на Донбассе не нарушают "хлебное перемирие"
В ЦИК рассказали, что может повлиять на результаты выборов

В ЦИК рассказали, что может повлиять на результаты выборов
Суд отменил пересчет голосов на округе, где баллотировался Пашинский – Слипачук

Суд отменил пересчет голосов на округе, где баллотировался Пашинский –…
Ляшко сделал предложение Кличко, мэр Киева ответил жестом

Ляшко сделал предложение Кличко, мэр Киева ответил жестом
Все будет очень быстро. Новый состав Кабмина будет сформирован в первые дни работы Рады, - Герус

Все будет очень быстро. Новый состав Кабмина будет сформирован в…
Келли Крафт утверждена постпредом США при ООН

Келли Крафт утверждена постпредом США при ООН
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В украинский прокат выходит фильм &quot;Королева сердец&quot;

В украинский прокат выходит фильм "Королева сердец"
Амир Хан стал жертвой мошенника

Амир Хан стал жертвой мошенника
Россия в огне: эксперты придумали, как потушить масштабные пожары

Россия в огне: эксперты придумали, как потушить масштабные пожары
Ядерное оружие РФ вызывает большую тревогу в Европе, - Маас

Ядерное оружие РФ вызывает большую тревогу в Европе, - Маас
Нацсовет внепланово проверит пять каналов

Нацсовет внепланово проверит пять каналов
Супермодель Лаис Рибейро восхитила Сеть очаровательным нарядом

Супермодель Лаис Рибейро восхитила Сеть очаровательным нарядом
Минздрав планирует купить 500 тысяч вакцин от гриппа

Минздрав планирует купить 500 тысяч вакцин от гриппа
Шри-Ланка отменила для украинцев плату за визу

Шри-Ланка отменила для украинцев плату за визу
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.