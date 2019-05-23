Хомчак начинает кадровое обновление Генштаба (5 новостей) «Хомчак имеет опыт прямого столкновения с российскими войсками, и агрессоров он ненавидит»

Новоназначенный начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что не будет договариваться, а исполнять обязанности, прописанные ему в законодательстве Украины. Об этом он сказал в четверг журналистам, передает корреспондент УНН.

"Я - начальник Генерального штаба и я не договорююсь, я принимаю решения и руковожу. Все открыто и понятно", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли он договариваться с Россией или воевать.

По словам Хомчака, его позиция "выполнять обязанности, прописанные в законодательстве Украины".

Как сообщал УНН, новоназначенный начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак начинает заслушивать должностных лиц, после чего начнет принимать кадровые решения.

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Обновлено в 10:01 Новоназначенный начальник Генерального штаба Украины Руслан Хомчак назвал жизнь и здоровье личного состава Вооруженных сил главной задачей и призвал прекратить "сплошную показуху и представление желаемого за действительное".

Обновлено в 10:22 Хомчак имеет опыт прямого столкновения с российскими войсками, и агрессоров он ненавидит