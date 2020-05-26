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Газета День Газета День · · Обновлено в 18:48
"Хороший приклад Луганської ОДА": Зеленський наполягає на страхуванні всіх медиків на передовій

"Хороший приклад Луганської ОДА": Зеленський наполягає на страхуванні всіх медиків на передовій (5 новостей)

«Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление»

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на страховании всех медиков на передовой.

Об этом он сказал на традиционном совещании с представителями Кабинета министров и государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения COVID-19, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы говорили о хороший пример Луганской облгосадминистрации, застраховала всех медиков, работающих на передовой. Я уже отмечал, что это надо воплотить по всей Украине. Пожалуйста, соберите все документы, которые дадут понять, когда наши врачи будут застрахованы", - обратился Президент к министру развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева.

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Обновлено в 17:48 Глава держави ппідтримав ідею залучення волонтерів на час виходу з карантину

Обновлено в 18:48 Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление

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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  26.05.20, 14:50 Президент України Володимир Зеленський звернувся до міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова зібрати необхідні документи для страхування всіх медиків на передовій
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  26.05.20, 15:55 Президент України Володимир Зеленський пропонує, щоб усі українські медики, що борються з коронавірусом, були застраховані
Главком Главком  ·  26.05.20, 17:48 Глава держави ппідтримав ідею залучення волонтерів на час виходу з карантину
Подробности Подробности  ·  26.05.20, 18:48 Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление
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