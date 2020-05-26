"Хороший приклад Луганської ОДА": Зеленський наполягає на страхуванні всіх медиків на передовій

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на страховании всех медиков на передовой.

Об этом он сказал на традиционном совещании с представителями Кабинета министров и государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения COVID-19, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы говорили о хороший пример Луганской облгосадминистрации, застраховала всех медиков, работающих на передовой. Я уже отмечал, что это надо воплотить по всей Украине. Пожалуйста, соберите все документы, которые дадут понять, когда наши врачи будут застрахованы", - обратился Президент к министру развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева.

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