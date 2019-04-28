«Хорошо, что ведро не вылил»: Леся Никитюк позабавила сеть видео с батюшкой

Популярная телеведущая Леся Никитюк умеет очаровать и насмешить публику, что и принесло ей народную любовь. В честь светлого праздника Пасхи артистка сходила освятить паски в церковь и даже там умудрилась повеселить народ. На своей странице в Instagram она опубликовала забавное видео, на котором батюшка окропляет ее святой водой.
При этом служитель церкви делает это несколько раз, от души брызгая водой прямо Никитюк в лицо. Та смешно ойкает и говорит "Христос воскрес!".
"Батюшка, ви мене любите, я бачу! Ви на мене підписані в Інстаграмі", - с юмором продолжает телезвезда.
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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 28 Апр 2019 в 1:06 PDT
Видео: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Отметим, что Леся пришла на службу в нежно-голубом плаще и черном в горошек платочке на голове, а в руках держала пасхальную корзинку.
Подписчики "богини ламината" пришли в невероятный восторг от ролика, отметив, что Никитюк даже в таком месте смогла их развеселить и довела до слез от смеха, а также советуя ей купить водостойкую тушь.
"Бесплатно змивають мейкап"
"На Пасху в церковь лучше не краситься, это я поняла уже давно. Батюшки видят накрашенные лица и специально побольше водицы святой в лицо"
"Оце полив так полив!!! Прям, свята Леся"
"Зверху мабуть знають що Леся невмивалась"
"Воистину Воскрес!!! Вот это батюшка молодец))"
"Конец макияжу"
"Как всегда! с праздником и оставайся всегда такой мегаприкольной"
"Леся, ти як крашанка освячена!"
"Леся, треба водостійку туш"
"Я тебя обожаю! Смеялась до слез!"
"А нечего краситься в церковь"
"Хорошо что ведро сразу не вылил)))"
"Даже тут ржач))))"
"От души, освятил так освятил)))"
"Прям от души батюшка окропил"
"Це можна переглядати безкінечно!"