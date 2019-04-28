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«Хорошо, что ведро не вылил»: Леся Никитюк позабавила сеть видео с батюшкой

«Хорошо, что ведро не вылил»: Леся Никитюк позабавила сеть видео с батюшкой (4 новости)

«Телеведущей устроили душ из свяченой воды»

Популярная телеведущая Леся Никитюк умеет очаровать и насмешить публику, что и принесло ей народную любовь. В честь светлого праздника Пасхи артистка сходила освятить паски в церковь и даже там умудрилась повеселить народ. На своей странице в Instagram она опубликовала забавное видео, на котором батюшка окропляет ее святой водой.

При этом служитель церкви делает это несколько раз, от души брызгая водой прямо Никитюк в лицо. Та смешно ойкает и говорит "Христос воскрес!". 

"Батюшка, ви мене любите, я бачу! Ви на мене підписані в Інстаграмі", - с юмором продолжает телезвезда.

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"Пасхальное" перемирие снова не согласовали

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 28 Апр 2019 в 1:06 PDT

Видео: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Отметим, что Леся пришла на службу в нежно-голубом плаще и черном в горошек платочке на голове, а в руках держала пасхальную корзинку.

Подписчики "богини ламината" пришли в невероятный восторг от ролика, отметив, что Никитюк даже в таком месте смогла их развеселить и довела до слез от смеха, а также советуя ей купить водостойкую тушь.

"Бесплатно змивають мейкап"

"На Пасху в церковь лучше не краситься, это я поняла уже давно. Батюшки видят накрашенные лица и специально побольше водицы святой в лицо"

"Оце полив так полив!!! Прям, свята Леся"

"Зверху мабуть знають що Леся невмивалась"

"Воистину Воскрес!!! Вот это батюшка молодец))"

"Конец макияжу"

"Как всегда! с праздником и оставайся всегда такой мегаприкольной"

"Леся, ти як крашанка освячена!"

"Леся, треба водостійку туш"

"Я тебя обожаю! Смеялась до слез!"

"А нечего краситься в церковь"

"Хорошо что ведро сразу не вылил)))"

"Даже тут ржач))))"

"От души, освятил так освятил)))"

"Прям от души батюшка окропил"

"Це можна переглядати безкінечно!"

ФОТО К НОВОСТИ: ««Хорошо, что ведро не вылил»: Леся Никитюк позабавила сеть видео с батюшкой»
Фото "Освятил так освятил": Леся Никитюк позабавила сеть видео с пасхальной службы
Фото «Хорошо, что ведро не вылил»: Леся Никитюк позабавила сеть видео с батюшкой
Фото Леся Никитюк позабавила сеть пасхальным видео со священником
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Голос.UA Голос.UA  ·  28.04.19, 13:40 Популярная телеведущая Леся Никитюк умеет очаровать и насмешить публику, что и принесло ей народную любовь. В честь светлого праздника Пасхи артистка сходила освятить паски в церковь и даже там умудрилась…
Факты Факты  ·  28.04.19, 14:21 Телеведущей устроили душ из свяченой воды
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