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Хорватия открывает туристический сезон

Хорватия открывает туристический сезон (5 новостей)

«В течение выходных открылись 133 гостиницы и 65 кемпингов»

Туристическая индустрия Хорватии возобновила работу после карантинных ограничений, действовавших с марта. Об этом в пятницу, 25мая, сообщил заместитель главы ассоциации чешских туроператоров Ян Папеж в комментарии информагентству РИА новости. По его словам, первые туристы из Чехии в четверг, 21 мая, прибыли на автомашинах на отдых в Хорватию, почти без задержек преодолев границы Австрии и Словении. "До местных морских пляжей у чехов из дома самый короткий путь. Поэтому именно с властей Загреба правительство Чехии начало переговоры об открытии туристического сезона после завершения в обеих странах пандемии COVID-19", - сообщил Папеж. В 2019 году в Хорватии провели свой отпуск около 750 тыс. граждан Чехии, годом раньше – более 810 тыс. В схожей с Чехией ситуации, помимо Хорватии, находятся другие соседние небольшие страны, в целом благополучно пережившие эпидемию коронавируса – Австрия, Словакия, а также чуть более отдаленные Венгрия, Болгария, Греция. Практичес...

ФОТО К НОВОСТИ: «Хорватия открывает туристический сезон»
Фото Хорватия открыла туристический сезон
Фото Хорватія відкрила туристичний сезон - 2020 після карантину
Фото Хорватия открыла туристический сезон
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  25.05.20, 15:38 В течение выходных открылись 133 гостиницы и 65 кемпингов
РБК Украина РБК Украина  ·  25.05.20, 17:14 Ситуация с коронавирусом в Хорватии стабилизировалась, власти объявили о начале туристического сезона. За прошедшие выходные в стране открылись 133 отеля и 65 кемпингов.Об этом сообщает CroatiaWeek.Национальный…
Канал 112 Канал 112  ·  25.05.20, 18:05 Ситуация с коронавирусом в Хорватии стабилизировалась, власти объявили о начале туристического сезона. За прошедшие выходные в стране открылись 133 отеля и 65 кемпингов, сообщает CroatiaWeek. Национальный…
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