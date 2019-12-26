Хотим сделать свой нормандский формат – президент Грузии (3 новости) «Грузия хотела бы решать проблему оккупированных территорий Абхазии и Южной Осети с помощью посредничества, похожего на нормандский формат»

В Грузии планируют создать аналог нормандского формата для возврата оккупированных Российской Федерацией территорий Южной Осетии и Абхазии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Первый канал" Грузии.

Как отметила президент Грузии Саломе Зурабишвили, вести диалог с Россией о возврате территорий Грузии необходимо при поддержке партнеров, так как самостоятельно решить данный вопрос не получится.

"Для того, чтобы переговоры были эффективными, стороны не должны быть в неравной ситуации, в которой мы в ином случае окажемся. Нам нужна эта поддержка. Поэтому и Украина участвует в таком формате, а не входит в прямые отношения. В будущем может наступить время, когда появится необходимость в прямых отношениях, но нам нужно начать, и было бы хорошо, если у нас появится такая возможность", - сказала Зурабишвили.

Отметим, военный конфликт в Абхазии и Южной Осетии произошел в августе 2008 года. Тогда Россия поддержала оккупацию регионов Грузии. После этого грузинское правительство объявило о разрыве дипломатических отношений с Москвой.

Ранее РБК-Украина писало, что президент России Владимир Путин заявил, что решение о выводе войск с оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии Россия примет самостоятельно. Он отметил, что Россия выполняет взятые на себя в 2008 году обязательства.

Также сообщалось, что летом комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ поддержал резолюцию об оккупации Россией части Грузии. В ОБСЕ призвали РФ отменить свое решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.