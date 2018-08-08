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Шоубиз
Комсомольская правда Комсомольская правда · · Обновлено в 17:00
Хотят дружить и работать вместе. Петросян и Степаненко впервые прокомментировали развод

Хотят дружить и работать вместе. Петросян и Степаненко впервые прокомментировали развод (8 новостей)

«Супруги попросили не превращать их частную жизнь в скандал»

Пресса уже неделю обсуждает судебный процесс юмористов, а они высказались только сейчас.

Обновлено в 16:44 Евгений Петросян и Елена Степаненко попросили не превращать их частную жизнь во всероссийский скандал. Так супруги впервые прокомментировали информацию о своем возможном расставании. О дальнейших планах на жизнь артисты рассказали в беседе с прессой, передает Лента.ру. Степаненко рассказала, что не видит ничего страшного в…

Обновлено в 17:00 Развод - очень непростая тема для каждой семьи, которая с ним сталкивается. 

ФОТО К НОВОСТИ: «Хотят дружить и работать вместе. Петросян и Степаненко впервые прокомментировали развод»
Фото "Дело житейское", - Елена Степаненко впервые прокомментировала развод с Петросяном
Фото “Все будет по суду”: Степаненко и Петросян впервые прокомментировали развод
Фото Это не шутка: развод Петросяна и Степаненко
Фото "Житейское дело". Степаненко прокомментировала развод с Петросяном
Фото Петросян и Степаненко впервые прокомментировали развод
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Обозреватель Обозреватель  ·  08.08.18, 15:28 Супруги попросили не превращать их частную жизнь в скандал
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Гордон Гордон  ·  08.08.18, 16:39 Российские комики Елена Степаненко и Евгений Петросян поделят имущество в суде.Российский комик Елена Степаненко в эфире программы "Вести" на канале "Россия 1" назвала развод с супругом и коллегой Евгением…
Голос.UA Голос.UA  ·  08.08.18, 16:44 Евгений Петросян и Елена Степаненко попросили не превращать их частную жизнь во всероссийский скандал. Так супруги впервые прокомментировали информацию о своем возможном расставании. О дальнейших планах…
Журнал ХОЧУ Журнал ХОЧУ  ·  08.08.18, 17:00 Развод - очень непростая тема для каждой семьи, которая с ним сталкивается. 
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