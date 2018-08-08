Хотят дружить и работать вместе. Петросян и Степаненко впервые прокомментировали развод (8 новостей) «Супруги попросили не превращать их частную жизнь в скандал»

Пресса уже неделю обсуждает судебный процесс юмористов, а они высказались только сейчас.

Обновлено в 16:44 Евгений Петросян и Елена Степаненко попросили не превращать их частную жизнь во всероссийский скандал. Так супруги впервые прокомментировали информацию о своем возможном расставании. О дальнейших планах на жизнь артисты рассказали в беседе с прессой, передает Лента.ру. Степаненко рассказала, что не видит ничего страшного в…

Обновлено в 17:00 Развод - очень непростая тема для каждой семьи, которая с ним сталкивается.