Хозсуд рассмотрит иск Коломойского о возврате ПриватБанка после выборов (4 новости) «Хозяйственный суд города Киева 7 мая продолжит рассмотрение иска бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского к Министерству финансов о нац»

Хозяйственный суд города Киева 7 мая продолжит рассмотрение иска бывшего совладельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского к Министерству финансов о национализации банка.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По информации РБК-Украина, в процессе объявлен перерыв и следующее заседание состоится 7 мая в 11:00.

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Согласно материалам дела, Игорь Коломойский и подконтрольная ему компания TRIANTAL INVESTMENTS LTD просят признать недействительным договор купли-продажи акций "ПриватБанка", который заключен между Государством Украина в лице Министерства финансов и всеми лицами, которые по состоянию на 21.12.2016 были владельцами акций.