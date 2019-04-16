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Хозсуд рассмотрит иск Коломойского о возврате ПриватБанка после выборов

Хозсуд рассмотрит иск Коломойского о возврате ПриватБанка после выборов (4 новости)

«Хозяйственный суд города Киева 7 мая продолжит рассмотрение иска бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского к Министерству финансов о нац»

Хозяйственный суд города Киева 7 мая продолжит рассмотрение иска бывшего совладельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского к Министерству финансов о национализации банка.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По информации РБК-Украина, в процессе объявлен перерыв и следующее заседание состоится 7 мая в 11:00.

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Согласно материалам дела, Игорь Коломойский и подконтрольная ему компания TRIANTAL INVESTMENTS LTD просят признать недействительным договор купли-продажи акций "ПриватБанка", который заключен между Государством Украина в лице Министерства финансов и всеми лицами, которые по состоянию на 21.12.2016 были владельцами акций.

ФОТО К НОВОСТИ: «Хозсуд рассмотрит иск Коломойского о возврате ПриватБанка после выборов»
Фото Хозсуд рассмотрит иск Коломойского о возврате ПриватБанка после выборов
Фото Хозсуд Киева отложил рассмотрение иска Коломойского о возрате ему акций ПриватБанка до 7 мая
Фото Хозсуд рассмотрит иск Коломойского о возврате ПриватБанка после выборов
Фото Хозсуд продолжит рассмотрение иска Коломойского о возврате ПриватБанка после выборов
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РБК Украина РБК Украина  ·  16.04.19, 11:46 Хозяйственный суд города Киева 7 мая продолжит рассмотрение иска бывшего совладельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского к Министерству финансов о национализации банка. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.По…
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АТН АТН  ·  16.04.19, 13:39 Хозяйственный суд города Киева 7 мая продолжит рассмотрение иска бывшего совладельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского к Министерству финансов о нац
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