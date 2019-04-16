Хозсуд рассмотрит иск Коломойского о возврате ПриватБанка после выборов

Хозяйственный суд города Киева 7 мая продолжит рассмотрение иска бывшего совладельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского к Министерству финансов о национализации банка.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
По информации РБК-Украина, в процессе объявлен перерыв и следующее заседание состоится 7 мая в 11:00.
Согласно материалам дела, Игорь Коломойский и подконтрольная ему компания TRIANTAL INVESTMENTS LTD просят признать недействительным договор купли-продажи акций "ПриватБанка", который заключен между Государством Украина в лице Министерства финансов и всеми лицами, которые по состоянию на 21.12.2016 были владельцами акций.