"Хватит насиловать страну": активистка Femen встретила Зеленского перед избирательным участком (6 новостей и 1 видео) «Полуголая активистка скандально известного движения Femen пришла к участку, на котором голосовал кандидат в президенты Владимир Зеленский»

Во втором туре выборов президента Украины уже проголосовал кандидат Владимир Зеленский. По пути на избирательный участок одна из активисток Femen встретила его под участком с криками: "Хватит насиловать страну". Об этом сообщает РБК-Украина.

После голосования Зеленский обратился к присутствующим на участке СМИ, поздравил всех с Вербным воскресеньем и объявил, что сегодня "обязательно будет победа украинцев".

"Надеюсь, что сегодня будет победа честного выбора. Мы объединили Украину, уже объединили журналистов", - подчеркнул он и пригласил СМИ на брифинг в свой штаб после закрытия участков в Украине.

Отметим, по пути на избирательный участок охрана обступила Зеленского, а одна из активисток Femen встретила его с криками: "Хватит насиловать страну".

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Как сообщила Украинская правда, Зеленский заявил, что у него прекрасное настроение, поскольку утром позавтракал с семьей, а жена включила ему песни Эминема. Также он отметил, что чувствует, что все будет хорошо

"Сделаем всех вместе", - сказал он.

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Обновлено в 12:57 По пути на участок его встретила одна из активисток Femen Во втором туре выборов президента Украины уже проголосовал кандидат Владимир Зеленский. По пути на избирательный участок одна из активисток Femen встретила его под участком с криками: "Хватит насиловать страну". Об…

Обновлено в 12:59 Активистка движения Femen разделать у избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в Президенты Владимир Зеленский. Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий. "Хватит насиловать страну!", - требовала активистка. Активистка разделась возле избирательного участка. Ф