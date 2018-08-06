И коня на скаку: под Днепром женщина на ходу остановила поезд (5 новостей) «Сначала очевидец подумал, что женщина хотела покончить с собой»

Пока в сети рассказывают об ужасных условиях в вагонах "Укрзализныци", в Днепропетровской области "бесстрашная" женщина на ходу "остановила" пригородный поезд, который курсировал по маршруту Днепр - Красноград. Соответствующее видео опубликовал на своей Facebook-странице местный житель Сергей Гаращук.

На кадрах видно, как женщина стоит возле самых рельс на железнодорожном переезде. Шлагбаум в это время закрыт. Когда поезд подъехал к переезду - он остановился, а женщина спокойно зашла в вагон, несмотря на то, что остановки в этом месте нет.

"Не знаю, как вы, но я такое вижу первый раз! Сказать, что я был удивлен?.. Да-а-а..." - написал автор видео.

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Не знаю как Вы, но я такое вижу первый раз)))))) Сказать что я был удивлён?....... ДААААА

Опубліковано Сергеєм Гаращуком П'ятниця, 3 серпня 2018 р.

Видео: facebook.com/sergeynedvizhimostdnepr

Отметим, что изначально человек, который снимал это необычное действо на видеорегистратор, предполагал, что женщина хочет покончить с собой. Но после того, как стало понятно, что она задумала, очевидец начал смеяться: "Таксонула поезд, как маршрутку".

В сети пользователи активно комментируют этот ролик.

"Сильная женщина! Поезд на ходу остановить - легко!" - написала Инна Давиденко.

Скриншот комментариев (facebook.com/sergeynedvizhimostdnepr)

"А если других вариантов уехать с работы нет? Посадочная платформа далеко, маршрутки нужные не ходят, чем добираться на работу и с работы? На такси не зарабатываем", - отметила Анна Мележик.

Скриншот комментариев (facebook.com/sergeynedvizhimostdnepr)

Обновлено в 15:50 Сначала очевидец подумал, что женщина хотела покончить с собой.

Обновлено в 17:40 На железнодорожном переезде в Днепре женщина, не поднимая рук, остановила поезд и залезла в первый вагон. Об этом сообщает Вгороде. Все это на видео снимал очевидец, который испугался, когда женщина вышла за шлагбаум и встала впритык к рельсам. К счастью, все обошлось и днепрянка таким образом не пыталась покончить жизнь самоубийством: она просто хотела попасть в поезд "Днепр - Красноград".