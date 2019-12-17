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И.о. посла США в Киеве Тейлор до конца года покинет Украину

И.о. посла США в Киеве Тейлор до конца года покинет Украину (7 новостей)

«Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор покинет свой пост в конце года»

Президент РФ Владимир Путин готов уйти с Донбасса, и у него есть способ это сделать без имиджевых потерь внутри РФ. Об этом сегодня во время лекции НВ "Мир-2020" заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сообщает НВ.

"Я думаю, что россияне готовы уйти. Потому что Донбасс — это проигрыш для России", — сказал Тейлор.

По его словам, стоимость поддержки боевиков ЛНР/ДНР становится для Путина слишком высокой.

Представитель США считает, что президент РФ может "уйти из Донбасса", не отказываясь от защиты русскоязычных. Для этого Путин, по мнению Тейлора, должен согласится с введением миротворцев на Донбасс и убедить россиян, что именно миротворцы будут защищать жителей востока Украины.

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Дипломат считает, что Путин может подать это как причину вывести войска или объяснить это же решение российскому народу "более сложной историей".

"Я убежден, что в 2020 году мы увидим прогресс в Донбассе", — сказал Тейлор.

ФОТО К НОВОСТИ: «И.о. посла США в Киеве Тейлор до конца года покинет Украину»
Фото Тейлор покинет пост временного поверенного в делах США на Украине
Фото Тейлор уйдет с поста временного поверенного в делах США в Украине
Фото "Причина для Путина": россияне готовы уйти с Донбасса - американский дипломат
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  17.12.19, 23:17 Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор покинет свой пост в конце года.
Униан Униан  ·  18.12.19, 00:22 По закону политические назначенцы на должность временного поверенного могут занимать пост до 200 дней.
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