И.о. посла США в Киеве Тейлор до конца года покинет Украину (7 новостей) «Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор покинет свой пост в конце года»

Президент РФ Владимир Путин готов уйти с Донбасса, и у него есть способ это сделать без имиджевых потерь внутри РФ. Об этом сегодня во время лекции НВ "Мир-2020" заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сообщает НВ.

"Я думаю, что россияне готовы уйти. Потому что Донбасс — это проигрыш для России", — сказал Тейлор.

По его словам, стоимость поддержки боевиков ЛНР/ДНР становится для Путина слишком высокой.

Представитель США считает, что президент РФ может "уйти из Донбасса", не отказываясь от защиты русскоязычных. Для этого Путин, по мнению Тейлора, должен согласится с введением миротворцев на Донбасс и убедить россиян, что именно миротворцы будут защищать жителей востока Украины.

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Дипломат считает, что Путин может подать это как причину вывести войска или объяснить это же решение российскому народу "более сложной историей".

"Я убежден, что в 2020 году мы увидим прогресс в Донбассе", — сказал Тейлор.