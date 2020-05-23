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И снова без чемпиона: Мексика завершила сезон досрочно

И снова без чемпиона: Мексика завершила сезон досрочно (3 новости)

«Чемпионом стал клуб Продэксим из Херсона»

Мексиканская Лига MX на своем официальном сайте объявила о досрочном завершении чемпионата из-за пандемии коронавируса. Чемпион клаусуры определен не будет. В Лиге чемпионов КОНКАКАФ-2021 Мексику будут представлять «Крус Асуль» и «Леон», занимающие первое и второе место на момент приостановки чемпионата.

Лига MX в начале июня планирует назвать точную дату начала следующего сезона. Департамент здравоохранения Мексики постановил, что футбольные матчи будут проводиться при пустых трибунах до тех пор, пока не будут созданы все условия, необходимые для безопасности зрителей с учетом эпидемиологической ситуации.

Несколько дней назад в Бельгии подтвердили решение о досрочном завершении сезона. Как мы писали ранее, чемпионом Бельгии был признан "Брюгге", за который выступает украинец Эдуард Соболь. А серебряные медали достались "Генту", где играют Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун. Сегодня стало известно, что бывший футболист "Динамо" Дьемерси Мбокани стал лучши...

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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  23.05.20, 11:33 Чемпионом стал клуб "Продэксим" из Херсона.
Новый Регион Новый Регион  ·  23.05.20, 11:47 В Лиге чемпионов КОНКАКАФ-2021 Мексику будут представлять «Крус Асуль» и «Леон» Мексиканская Лига MX на своем официальном сайте объявила о досрочном завершении чемпионата из-за пандемии коронавируса.…
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