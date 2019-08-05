  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. IBF санкционировала бой Деревянченко – Головкин
Спорт
Телеканал 24 Телеканал 24 ·
IBF санкционировала бой Деревянченко – Головкин

IBF санкционировала бой Деревянченко – Головкин (5 новостей)

«Боксеры поспорят за титул чемпиона мира»

Международная боксерская федерация (IBF) санкционировала проведение титульного боя в среднем весе между Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО) и Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 КО).

Соответствующее решение было принято вечером 5 августа. Об этом сообщает инсайдер Дэн Рафаэль.

Ранее Спорт 24 писал, что Деревянченко хочет получить не менее 5,5 млн долларов за бой против Головкина.

Деревянченко раньше не зарабатывал за бой больше, чем 500 тысяч долларов. Следовательно, его вероятный бой за титул IBF принесет Сергею наибольший заработок.

46-летняя супермодель Хайди Клум вышла замуж за молодого бойфренда
46-летняя супермодель Хайди Клум вышла замуж за молодого бойфренда

Деревянченко стал обязательным претендентом на чемпионский бой в апреле, победив решением судей Джека Кулкая. После этого он поднялся на первое место в рейтинге IBF. На данный момент Деревянченко официально еще не имеет соперника.

Ожидается, что Сергей проведет бой против бывшего чемпиона мира казахстанца Геннадия Головкина. Однако казахстанский боксер в 2018 году официально был лишен титула чемпиона мира в среднем весе по версии IBF.

Он, как Альварес, отказался проводить поединок с обязательным претендентом Деревянченко. Таким образом, титул IBF был объявлен вакантным.

27-го октября 2018 года Деревянченко проиграл Дэниелу Джейкобсу в поединке за пояс IBF. Джейкобс впоследствии проиграл пояс Альваресу. Одной из причин, почему Альварес не хотел драться с украинцем было то, что Сергей проиграл Джейкобсу.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  05.08.19, 18:39 Боксеры поспорят за титул чемпиона мира
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  05.08.19, 19:20 Международная боксерская федерация (IBF) санкционировала проведение титульного боя в среднем весе между Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО) и Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 КО). Об…
Телеграф Телеграф  ·  05.08.19, 20:59 IBF санкционировала проведение титульного боя в среднем весе между Сергеем Деревянченко и Геннадием Головкиным.
Униан Униан  ·  05.08.19, 21:00 Украинец становится все ближе к большому поединку.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Спорт»
IBF санкционировала бой Деревянченко – Головкин

IBF санкционировала бой Деревянченко – Головкин
Лига Европы: &quot;Заря&quot; и &quot;Мариуполь&quot; получили потенциальных соперников в раунде плей-офф

Лига Европы: "Заря" и "Мариуполь" получили потенциальных соперников в раунде…
&quot;Манчестер Юнайтед&quot; установил трансферный рекорд

"Манчестер Юнайтед" установил трансферный рекорд
Буяльский - лучший игрок 2-го тура УПЛ

Буяльский - лучший игрок 2-го тура УПЛ
&quot;Динамо&quot; отправилось на матч с &quot;Брюгге&quot; со звездным новичком и без талантливого полузащитника

"Динамо" отправилось на матч с "Брюгге" со звездным новичком и…
Украинский пловец выиграл золото на этапе кубка мира в Токио

Украинский пловец выиграл золото на этапе кубка мира в Токио
&quot;Шахтер&quot; без проблем разгромил &quot;Карпаты&quot;: видео

"Шахтер" без проблем разгромил "Карпаты": видео
Пластун, Безус и Яремчук забили по голу за &quot;Гент&quot; в чемпионате Бельгии: видео

Пластун, Безус и Яремчук забили по голу за "Гент" в…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Украинская группа вошла в пятерку лучших на немецком рок-фестивале

Украинская группа вошла в пятерку лучших на немецком рок-фестивале
Умер легендарный композитор Сергей Березин

Умер легендарный композитор Сергей Березин
Генсек НАТО Столтенберг назвал причину аннексии Крыма

Генсек НАТО Столтенберг назвал причину аннексии Крыма
Украинцы могут лишиться воды из кранов: в чем причина

Украинцы могут лишиться воды из кранов: в чем причина
Снимают первое в Украине славянское фэнтези

Снимают первое в Украине славянское фэнтези
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты усилились 20-летним бразильским форвардом Диого

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты усилились 20-летним бразильским форвардом Диого
Сценаристы «Игры престолов» раскрыли загадку, почему дракон Дейнерис сжег Железный трон

Сценаристы «Игры престолов» раскрыли загадку, почему дракон Дейнерис сжег Железный…
&quot;Суд&quot; в Крыму продлил арест пяти фигурантам бахчисарайского дела &quot;Хизб ут-Тахрир&quot;

"Суд" в Крыму продлил арест пяти фигурантам бахчисарайского дела "Хизб…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.