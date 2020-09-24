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Ибрагимович: «Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея»

Ибрагимович: «Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея» (3 новости)

«Легендарный швед в своем стиле»

У нападающего итальянского "Милана", шведа Златана Ибрагимовича 24 сентября диагностировали COVID-19.Нападающий итальянского футбольного клуба (ФК) "Милан", швед Златан Ибрагимович 24 сентября получил положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается на официальном сайте ФК.

Тестирование проводилось перед сегодняшним квалификационным матчем Лиги Европы 2020 / 2021 "Милан" "Буде / Глимт".

Клуб проинформировал соответствующие органы, сам игрок был незамедлительно помещен на карантин дома. У всех остальных членов команды и сотрудников результат тестирования оказался негативным.

Ибрагимович сообщил, что никаких симптомов заболевания у него не было.

"Вчера у меня был отрицательный результат на COVID, а сегодня положительный. Никаких симптомов не было. COVID-19 хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея", написал он в Twitter.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распр...

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Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  24.09.20, 19:21 Шведская звезда «Милана», как всегда, находится в хорошем расположении духа
Sport.ua Sport.ua  ·  24.09.20, 20:55 Легендарный швед в своем стиле
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