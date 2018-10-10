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Политика
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 14:33
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Игнорировали российские СМИ и молились за Украину: экзархи УПЦ прибыли на Синод

Игнорировали российские СМИ и молились за Украину: экзархи УПЦ прибыли на Синод (5 новостей)

«Экзархи Вселенского патриархата архиепископ Памфильский и Западной епархии Украинской православной церкви в США Даниил и епископ Едмонта и Западной епархии…»

Экзархи Вселенского патриархата архиепископ Памфильский и Западной епархии Украинской православной церкви в США Даниил и епископ Едмонта и Западной епархии Украинской православной церкви в Канаде Илларион прибыли на Синод в Стамбул. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

На вопрос о перспективах сегодняшнего дня заседание Синода, на котором ожидается заслушивание отчетов экзархов по результатам визита в Украину, экзарх Даниил ответил, что "будет все хорошо".

"С Божьей помощью. Думаю, да", - отметил экзарх.

Он также отметил, что "был рад увидеться с представителями церковной и светской власти Украины.

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"Впечатления от поездки в Украину хорошие", - указал он и отметил, что "Украина готова рассматривать вопрос церковного обьединения уже в течение 27 лет, если не дольше - века".

Обновлено в 12:34 "Будет все хорошо. С Божьей помощью. Думаю, да,"- ответил экзарх о перспективах сегодняшнего дня заседания Синода, на котором ожидается заслушивание отчетов экзархов Даниила и Иллариона по результатам визита в Украину.

Обновлено в 14:33 «Будет все хорошо. С Божьей помощью. Думаю, да», - ответил лаконично экзарх Даниил на вопрос корреспондента Укринформа о перспективах сегодняшнего дня заседания Синода, на котором ожидается заслушивание отчетов экзархов Даниила и Иллариона по результатам визита в Украину.

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