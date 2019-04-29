  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Игорь Суркис рассказал, когда он отпустит Виктора Цыганкова в европейский клуб
Спорт
Телеграф Телеграф ·
Игорь Суркис рассказал, когда он отпустит Виктора Цыганкова в европейский клуб

Игорь Суркис рассказал, когда он отпустит Виктора Цыганкова в европейский клуб (4 новости)

«Президент клуба - о трансферах и лидере команды»

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал об отношениях с главным тренером своей команды.

ФОТО К НОВОСТИ: «Игорь Суркис рассказал, когда он отпустит Виктора Цыганкова в европейский клуб»
Фото Суркис рассказал, будет ли продлевать контракт с Хацкевичем
Фото Игорь Суркис рассказал, когда он отпустит Виктора Цыганкова в европейский клуб
Фото Игорь СУРКИС: «Цыганков еще какое-то время должен поиграть в Динамо»
Фото Суркис - о возможном уходе Цыганкова из Динамо
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  29.04.19, 09:00 Игорь Суркис не спешит отпускать Виктора Цыганкова. Он хочет, чтобы полузащитник еще некоторое время поиграл в УПЛ и только потом готов отпустить его в европейский топ-клуб. "Цыганков лидер и капитан…
Sport.ua Sport.ua  ·  29.04.19, 10:56 Президент клуба - о трансферах и лидере команды
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Спорт»
Украинский боксер поборется с канадцем за чемпионский титул

Украинский боксер поборется с канадцем за чемпионский титул
Игорь Суркис рассказал, когда он отпустит Виктора Цыганкова в европейский клуб

Игорь Суркис рассказал, когда он отпустит Виктора Цыганкова в европейский…
&amp;quot;Динамо&amp;quot; вдевятером одолело &amp;quot;Львов&amp;quot; и продолжило погоню за &amp;quot;Шахтером&amp;quot;

"Динамо" вдевятером одолело "Львов" и продолжило погоню за "Шахтером"
«Шахтер» не реализовал два пенальти, но переиграл «Мариуполь»

«Шахтер» не реализовал два пенальти, но переиграл «Мариуполь»
&quot;Ворскла&quot; одержала первую победу в году, одолев &quot;Черноморец&quot;: видео

"Ворскла" одержала первую победу в году, одолев "Черноморец": видео
Харлан выиграла Гран-при Сеула по фехтованию

Харлан выиграла Гран-при Сеула по фехтованию
УЕФА оштрафовал Динамо на 60 тысяч евро

УЕФА оштрафовал Динамо на 60 тысяч евро
Кубок Стэнли: Бостон обыгрывает Коламбус, Сент-Луис начинает серию с Далласом с победы

Кубок Стэнли: Бостон обыгрывает Коламбус, Сент-Луис начинает серию с Далласом…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поздравления с 90-летием на 29 апреля: стихи и открытки

Поздравления с 90-летием на 29 апреля: стихи и открытки
У берегов Франции горело судно с тысячей пассажиров

У берегов Франции горело судно с тысячей пассажиров
Украинские воины получили &quot;миротворческие писанки&quot; (Видео)

Украинские воины получили "миротворческие писанки" (Видео)
После снижения учетной ставки НБУ в Украине замедлится рост цен – экономист

После снижения учетной ставки НБУ в Украине замедлится рост цен…
Грымчак заявил, что МИД Украины должен рекомендовать россиянам покинуть территорию ОРДЛО

Грымчак заявил, что МИД Украины должен рекомендовать россиянам покинуть территорию…
Мусору место на помойке, а не среди украинцев

Мусору место на помойке, а не среди украинцев
Команда Зеленского: Ближний круг Порошенко сотрудничает с российскими медиа с целью дискредитации новоизбранного президента Украины

Команда Зеленского: Ближний круг Порошенко сотрудничает с российскими медиа с…
У Полтаві триває фестиваль &quot; Свято Паски&quot;

У Полтаві триває фестиваль " Свято Паски"
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.