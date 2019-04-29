Игорь Суркис рассказал, когда он отпустит Виктора Цыганкова в европейский клуб

Gazeta.ua · 29.04.19, 09:00

Игорь Суркис не спешит отпускать Виктора Цыганкова. Он хочет, чтобы полузащитник еще некоторое время поиграл в УПЛ и только потом готов отпустить его в европейский топ-клуб. "Цыганков лидер и капитан…