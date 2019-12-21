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Игорный бизнес держат те, кто должен с ним бороться, – Рябошапка (8 новостей) «Глава ГПУ пообещал, что роль прокуратуры на этом направлении будет жесткой и безапелляционной»

Причастность правоохранителей к беспрепятственной деятельности игорных заведений недопустима. Об этом заявил на совещании с руководителями региональных прокуратур генпрокурор Руслан Рябошапка, пишет пресс-служба ведомства.

Как выразился глава ГПУ, сейчас в стране сложилась ситуация, "когда лица, на которых законом возложена обязанность противодействовать игорному бизнесу, его возглавляют".

"Это недопустимо, и роль прокуратуры в этом направлении будет жесткой и безапелляционной", - уверяет Рябошапка.

20 декабря 2019-го глава МВД Аваков заявил, что до 16:00 должны прекратить работу все игорные заведения страны.

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Обновлено в 13:21 Глава ГПУ пообещал, что "роль прокуратуры на этом направлении будет жесткой и безапелляционной".

Обновлено в 15:04