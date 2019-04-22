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"Игра престолов" 8 сезон 3 серия: опубликован трейлер эпизода

"Игра престолов" 8 сезон 3 серия: опубликован трейлер эпизода (7 новостей и 1 видео)

«После выпуска 1 серии поклонники неожиданно получили возможность увидеть следующий эпизод еще до его официальной премьеры»

Недавно стартовал показ восьмого, заключительного сезона одного из самых популярных сериалов современности "Игра престолов". Однако после выпуска 1 серии поклонники неожиданно получили возможность увидеть следующий эпизод еще до его официальной премьеры.

Поклонники сериала "Игра престолов" не смогли дождаться официальных премьер от авторов, поскольку новый эпизод появляется в сети раз в неделю, поэтому купили подписку на весь 8 сезон. Однако из-за их неосмотрительности неизданные серии смогли увидеть и другие пользователи сети Интернет. Об этом сообщает издание Forbes.

Поклонники из Германии, которые купили подписку и получили доступ к не вышедшим эпизодам, сразу после появления первой серии имели возможность увидеть продолжение. Вскоре второй фрагмент появился на сайте, что имеет название Reddit, а впоследствии и на других ресурсах. Позже ссылки на загрузку появились и на множестве торрент-сайтов, однако HBO увидели утечку и смогли ликвидировать спойлеры, которые наводнили сеть за 6 часов до официального выпуска серии.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Игра престолов" 8 сезон 3 серия: опубликован трейлер эпизода»
Фото "Игра престолов 8". Вышел анонс третьего эпизода. Видео
Фото Стало известно, что "Игра престолов" 8 сезон 2 серия появилась в сети до официальной премьеры
Фото Опубликован трейлер эпизода "Игра престолов" 8 сезон 3 серия (Видео)
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Гордон Гордон  ·  22.04.19, 09:33 На  YouTube-канале сериала "Игра престолов" американского телеканала HBO обнародовали анонс третьей серии восьмого сезона проекта. Ролик длится 42 секунды. В анонсе армия Короля Ночи достигает…
Телеграф Телеграф  ·  22.04.19, 10:39 После выпуска 1 серии поклонники неожиданно получили возможность увидеть следующий эпизод еще до его официальной премьеры.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  22.04.19, 11:46 Создатели сериала "Игра престолов" в 42-секундном тизере показывают, как армия Короля Ночи и дракон подходят к замку Винтерфелла.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  22.04.19, 11:49 Вышел 2 эпизод 8 сезона "Игры престолов". Поклонники фэнтезийной саги с надеждой ждали, что Дейенерис не казнит Джейме и он останется в Винтерфелле помогать им. Действительно Джейме Ланнистера хотели…
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