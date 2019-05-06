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"Игра престолов" 8 сезон 5 серия: опубликован трейлер эпизода (4 новости) «Телеканал HBO выложил в сеть трейлер пятого эпизода восьмого сезона Игры престолов. Премьера пятой серии состоится 12 мая в США…»

Главный редактор Книги рекордов Гиннеса Крейг Глендей предполагает, что к концу восьмого сезона сериал "Игра престолов" установит новые рекорды. Первая серия восьмого сезона сериала "Игра престолов" установила рекорд просмотров среди сериалов. Об этом заявили в аналитической фирме Parrot Analytic.

Факт будет занесен в Книгу рекордов Гиннеса, сообщает Deadline

Компания Parrot Analytic составила график мирового спроса на все премьеры сериалов, начиная с апреля 2015 года до 14 апреля 2019-го, дня премьеры восьмого сезона "Игры престолов".

Интерес зрителей к первой серии нового сезона оценили в 25,46 единиц. Аналогичный показатель для первой серии седьмого сезона составил 24,74 единиц.

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"Похоже, "Игра престолов" продолжит бить рекорды вплоть до финального эпизода", отметил главный редактор Книги рекордов Гиннеса Крейг Глендей.

Самым популярным эпизод стал в США, Великобритании и Франции.

Премьера финального сезона "Игры престолов" состоялась 14 апреля 2019 года на канале НВО. Трейлер восьмого сезона проекта можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Также была опубликована новая заставка сериала.