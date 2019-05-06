"Игра престолов" 8 сезон 5 серия: опубликован трейлер эпизода

Главный редактор Книги рекордов Гиннеса Крейг Глендей предполагает, что к концу восьмого сезона сериал "Игра престолов" установит новые рекорды. Первая серия восьмого сезона сериала "Игра престолов" установила рекорд просмотров среди сериалов. Об этом заявили в аналитической фирме Parrot Analytic.
Факт будет занесен в Книгу рекордов Гиннеса, сообщает Deadline
Компания Parrot Analytic составила график мирового спроса на все премьеры сериалов, начиная с апреля 2015 года до 14 апреля 2019-го, дня премьеры восьмого сезона "Игры престолов".
Интерес зрителей к первой серии нового сезона оценили в 25,46 единиц. Аналогичный показатель для первой серии седьмого сезона составил 24,74 единиц.
"Похоже, "Игра престолов" продолжит бить рекорды вплоть до финального эпизода", отметил главный редактор Книги рекордов Гиннеса Крейг Глендей.
Самым популярным эпизод стал в США, Великобритании и Франции.
Премьера финального сезона "Игры престолов" состоялась 14 апреля 2019 года на канале НВО. Трейлер восьмого сезона проекта можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Также была опубликована новая заставка сериала.