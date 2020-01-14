Игрок "Динамо", который подозревается в употреблении допинга, не поехал с командой на первый сбор (4 новости) «Киевский клуб назвал игроков, которые отправятся в Турцию»

Тренерский штаб киевского "Динамо" определился с копьем игроков, которые отправятся на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию.

Алексей Михайличенко обошелся без сюрпризов. Отсутствие защитник Карлос Самбрано, который ищет себе команду. Также не форварда Жерсона Родригеса, который конфликтовал с тренером. Артем Беседин ждет наказание за проваленный допинг-тест.

С молодых футболистов присутствуют Назарий Русин, которого вернули из "Зари". Также получил свой шанс 20-летний новичок команды Ибрагим Каргбо. С дублеров в Турцию поедут защитники Илья Забарный, Александр Сирота и Константин Вивчаренко, сообщает"Динамо от" Шурика "

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Владислав Кучерук и Руслан Нещерет

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Защитники: Иосип Пиварич, Томаш Кендзера, Тамаш Кадар, Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Сирота, Денис Попов, Константин Вивчаренко, Илья мешкотно, Артем Шабанов

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Беньямин Вербичи, Миккель Дуелунд, Карлос Де Пена, Абдул Мохаммед Кадири, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Александр Андриевский, Георгий Цитаишвили, Александр Караваев

Нападающие: Фран Соль, Ибрагим Каргбо, Назарий Русин.