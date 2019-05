Поклонники фэнтезийного сериала Игра престолов нашли киноляп в новом эпизоде. Один из участников во время съемочного процесса забыл на столе картонный стаканчик кофе, который попал в кадр.

Шуткам на тему ляпа с кофе поклонники сериала посвятили целый ряд публикаций. Заметить стаканчик с кофе можно в эпизоде между 16 и 19 минутами.

#GameofThrones ,,And after the Great War, they celebrated the victory by drinking the best coffee in Westeros" pic.twitter.com/rK6DwQ2OHT

— Karolina (@wszebor_ka) 6 мая 2019 г. И после Великой войны они отметили победу, распивая лучший кофе в Вестеросе.

Crapping on every Game of Thrones episode doesn’t make you seem smart. It just makes you the worst kind of fan. But that coffee cup...

— Dan Molloy (@DanMolloyTV) 6 мая 2019 г. Если вы поливаете грязью каждую серию Игры престолов, это не делает вас умнее. Это делает вас худшим типом фаната. Но этот стакан кофе...

Imagine HBO spending millions on every single episode and being done over by a single coffee cup. Guess Dany didn’t get the memo about reusable chalices #GameofThrones pic.twitter.com/YpBtsCTpjY

— Maria (@snailemslot) 6 мая 2019 г. HBO тратит миллионы на каждый эпизод, и всё испортила одна чашка кофе. Похоже, Дэни не получила напоминание о том, что лучше использовать многоразовые чаши.

Ранее сообщалось, что создатели Игры престолов объяснили, как стоит смотреть третий эпизод восьмого сезона.

