IKEA приостановила работу интернет-магазина в Украине

В середине мая компания IKEA наконец начала продажи своих товаров в Украину. 11 мая полноценно заработала украинская версия интернет-магазина. Однако, уже через несколько недель компания приостановила продажу продукции.

Как ранее писал 24 канал, к запуску магазина в Украине компания готовилась в течение последних 14 лет. В июле 2019 года наконец запустили украинскую версию сайта.

Однако, почти год портал не наполняли продуктами, там были только вакансии о работе в будущем физическом магазине ІKEA в Киеве (его запуск планируется исполнить после карантина в торгово-развлекательном центре Blockbuster Mall).

Почему продажи ограничили

Как объяснили в компании, они решили ограничить возможность для украинцев оформлять новые заказы на сайте, передает Интефакс-Украина. Решение временное и связано с высоким наплывом заказов.

Сейчас в компании будут обрабатывать и доставлять только зарегистрированные заказы. Когда производитель справится с имеющимся большим спросом, то функционирование сайта возобновят.

Что такое IKEA?Это один из самых известных в мире производителей быстро-сборной мебели. Штаб-квартира компании расположена в Нидерландах. С 2008 года она является крупнейшим в мире продавцом мебели. Название компании – это аббревиатура, состоящая из инициалов Ингвара Кампрада (имя основателя), Ельмтарида (ферма, где он вырос), а также Агунарди (его родной город в Сьоленде, Швеция, именно в этой стране основана корпорация).